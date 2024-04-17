Снос молельных домов в Подмосковье объяснили с правовой точки зрения

Он отметил, что известие о сносе мечетей мгновенно облетело многочисленные информационные ресурсы, вызвав шквал эмоций. «Мы считаем, что раздуть из этих малоприятных инцидентов межконфессиональную проблему для подрыва национального единства страны ни у кого не получится! Ни у забугорных «защитников» ислама, которые повсюду кричат о «жутких притеснениях» единоверцев в России, ни у доморощенных радикалов. Оба этих лагеря, при всех кажущихся противоречиях, имеют сегодня одних и тех же идейных и финансовых вдохновителей, главная задача которых, как указал президент страны, «нанесение ущерба единству многонационального народа России», – отметил Расулов в статье Islam News.

По мнению автора, важно рассмотреть эту проблему не с конфессиональной, а с правовой точки зрения. Он пояснил, что оба демонтированных здания на протяжении нескольких лет выполняли функцию неформальных мечетей. «Как известно мечеть – происходит от арабского масжид, то есть место, где совершаются земные поклоны Всевышнему. И в том и в другом эпизоде решение о сносе принималось в судебном порядке. Стороны участвовали в прениях, каждая имела равные возможности приводить свои доводы и аргументы. Примечательно, что в ходе обсуждения обоих судебный кейсов, выяснилось, что по принципиальным вопросам у сторон было больше точек соприкосновения, нежели противоречий», – указал журналист.

Расулов пояснил, что власти резонно указывали на нарушение российского законодательства – здания возведены без соответствующих разрешений и использовались нецелевым образом в качестве религиозных объектов, зачастую в ущерб местным жителям. Поэтому их судьбу решили исходя из принципа законности, а не конфессиональности. Кроме того, об этом говорит и то, что наряду с мусульманскими объектами в Подмосковье демонтировали незаконно построенный православный храм.

«В свою очередь мусульманские общины апеллировали к набившей оскомину проблеме нехватки мест для совершения коллективных намазов в Москве и ее окрестностях. И здесь резонно подчеркнуть, что тема обеспечения мусульман молитвенными помещениями находится на карандаше у руководства страны», – указал Расулов.

Он напомнил, что в конце прошлого года президент России Владимир Путин поручил столичному правительству оказать содействие в создании межрелигиозного духовно-просветительского центра в Новой Москве на территории поселка Коммунарка и подготовить соответствующий доклад до 1 марта 2024 года. Одной из составляющих центра станет мечеть, которая будет принимать верующих для проведения пятничных и праздничных намазов. Кроме того, в марте на сайте правительства Москвы появился акт государственной историко-культурной экспертизы, в котором рассмотрели вопрос «по использованию лесов на месте религиозного центра» в Косино.

Ранее местные жители высказывались против строительства культового объекта ислама у святого для православных озера. Новый участок земли под строительство переоформили и перенесли на другое место – рядом с Косинским шоссе. Теперь он находится на приличном удалении (более 500 м) от прежнего и к тому же отделен от святого озера дорогой.

«Таким образом, можно констатировать, что задачи по уменьшению мусульманских храмов во властных кабинетах просто не существует, как это преподносят некоторые недобросовестные комментаторы. Вопрос реализации конституционных прав мусульман на удовлетворение духовных потребностей не оставлен без внимания. Его решением занимаются. Но делают это исключительно в политико-правовом поле и с учетом интересов всех заинтересованных сторон», – заключил Расулов.

По данным Islam News, в Подмосковье снесли молельный дом мусульманской общины «Дружба», расположенный между Лобней и Мытищами, а в городе Троицке была разрушена мечеть «Абу Бакр», входящая в структуру Духовного управления мусульман Российской Федерации (муфтий Равиль Гайнутдин).

