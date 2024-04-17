Политолог расшифровал сигналы Дурова в интервью Карлсону

Политолог Карягин: Дуров послал важные сигналы англоязычной аудитории

Tекст: Ольга Никитина

В первую очередь Карягин обратил внимание на то, что Дуров критикует власти США. «Причем делает это как и в рамках профессиональной сферы, обвиняя в нападках на свободу слова, попытках получить персональные данные пользователей Telegram и банальном давлении спецслужб, так и в личном плане, вспоминая эпизод нападения на него в США. С одной стороны, это можно воспринять как привет американским регуляторам за давление на крипто-проект Дурова. С другой, как сигнал аудитории Карлсона, которая резко негативно настроена по отношению к действующей власти: «Ребята, я тоже пострадал от них, я с вами, скачивайте Telegram», – пишет в своем Telegram-канале Карягин.

Кроме того, как обратил внимание политолог, Дуров акцентирует внимание на том, что монополии Google и Apple опасны. «Это узкое горлышко проекта Дурова. Если пользователи Android еще смогут установить apk-файл мессенджера (хотя и здесь множество проблем), да и со сторонними магазинами в этой экосистеме попроще, то вот с Apple все намного сложнее. Примечательно, что риски этой монополии понимают и власти некоторых стран, требуя от корпораций более демократичных подходов», – отметил ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры.

Дуров дистанцируется от российских властей, констатирует политолог. «По всей видимости, часть западной аудитории не пользуется Telegram, потому что его создал «какой-то русский». Видимо, после начала интенсивной антироссийской информационной кампании эти страхи усиливаются. Поэтому в самом начале при создании образа героя интервью делаются акценты на том, что в детстве Дуров учился в Италии, затем был вынужден продать долю в VK и прч», – рассуждает Карягин.

По мнению политолога, есть несколько причин, почему интервью появилось именно сейчас. «Кризис роста. Дуров говорит, что Telegram стремительно растет. И это правда, но Telegram в основном растет в развивающихся, а не развитых странах. Дуров пытается выйти на рынок с богатыми пользователями», – объяснил он.

Кроме того, появление интервью Карягин связывает с прогрессом Toncoin. «Криптовалюта Toncoin (TON) в начале апреля вернулась в десятку лидеров по рыночной капитализации, за месяц прибавив в цене почти вдвое. Дуров делает все, чтобы рост и интерес к проекту сохранялись», – указал он.

Также это интервью политолог считает страховкой Дурова на будущее. «Вероятно, создатель Telegram понимает, что в условиях растущей напряженности в мире, он будет подвергаться все большему давлению со стороны властей разных стран, и этим интервью пытается предотвратить хотя бы часть атак», – подчеркнул он.

Напомним, Дуров в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону рассказал о попытках Марка Цукерберга скопировать его идеи, а также о давлении со стороны Apple и Google.