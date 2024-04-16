В Москве осудили поджегшую кабинку для голосования пенсионерку

Tекст: Алексей Дегтярев

Женщину признали виновной и назначили наказание в виде полутора лет колонии условно, сообщили в суде ТАСС.

Также ей назначен испытательный срок в два года, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.

Отмечается, что пенсионерка постоянно живет в Москве по месту регистрации, у нее есть онкологическое заболевание. Она просила суд учесть, что полностью признает вину и намерена активно способствовать раскрытию преступления, сбегать от следствия и суда не планирует.

По статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» ей грозило до пяти лет лишения свободы.

В Росгвардии поясняли, что женщине 70 лет, поджог кабинки она объясняла «секретным заданием». В результате поджога никто не пострадал.