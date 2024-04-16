Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
В Москве осудили поджегшую кабинку для голосования пенсионерку
В Люблинском суде Москвы вынесен приговор пенсионерке Петрухиной, которая подожгла будку для голосования на избирательном участке.
Женщину признали виновной и назначили наказание в виде полутора лет колонии условно, сообщили в суде ТАСС.
Также ей назначен испытательный срок в два года, приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован.
Отмечается, что пенсионерка постоянно живет в Москве по месту регистрации, у нее есть онкологическое заболевание. Она просила суд учесть, что полностью признает вину и намерена активно способствовать раскрытию преступления, сбегать от следствия и суда не планирует.
По статье «Воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий» ей грозило до пяти лет лишения свободы.
В Росгвардии поясняли, что женщине 70 лет, поджог кабинки она объясняла «секретным заданием». В результате поджога никто не пострадал.