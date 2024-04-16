Трещина между Ватиканом и западной элитой, которая отчетливо поползла после отказа папы становиться «капелланом НАТО», усилилась после недавнего призыва «начать переговоры» в отношении конфликта на Украине, теперь обозначилась самым явным образом.2 комментария
В МИД подтвердили наблюдение за встречей Шольца с Си Цзиньпином
Москва будет внимательно следить за встречей канцлера ФРГ Олафа Шольца с председателем КНР Си Цзиньпином, заявил замглавы МИД Андрей Руденко.
Он подчеркнул, что Россия всегда следит за событиями, которые имеют какое-то значение. Визит Шольца в Пекин пока только начался.
Руденко уточнил, что канцлер встречается с Си Цзиньпином во вторник, передает ТАСС.
«Поэтому будем внимательно смотреть за результатами этой встречи», – сказал он.
Напомним, Шольц прибыл с трехдневным визитом в Китай. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Пекин поставил Шольца в подчиненное положение.