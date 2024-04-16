В МИД подтвердили наблюдение за встречей Шольца с Си Цзиньпином

Tекст: Елизавета Шишкова

Он подчеркнул, что Россия всегда следит за событиями, которые имеют какое-то значение. Визит Шольца в Пекин пока только начался.

Руденко уточнил, что канцлер встречается с Си Цзиньпином во вторник, передает ТАСС.

«Поэтому будем внимательно смотреть за результатами этой встречи», – сказал он.

Напомним, Шольц прибыл с трехдневным визитом в Китай. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Пекин поставил Шольца в подчиненное положение.