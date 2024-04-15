В России решили создать экосистему зарядных станций для электрокаров

Первый вице-премьер Белоусов поручил создать экосистему зарядных станций для электрокаров

Tекст: Вера Басилая

Белоусов перечислил минимальный набор требований к сервисам зарядных станций: отслеживание статуса работы станции и отдельных коннекторов онлайн, идентификация станций в картографических сервисах, получение обратной связи от пользователей, следует из сообщения в Telegram-канале правительства России.

По словам вице-премьера, в России на сегодняшний день количество быстрых ЭЗС – 1150 единиц, планируется, что в ближайшие шесть лет их число вырастет более чем в десять раз. Белоусов отметил, что в России сейчас насчитывается 40 тыс. электромобилей, из которых отечественного производства – 10 тыс. единиц.

Он считает, что для развития рынка электромобилей в России нужно создать удобную цифровую обвязку, на основе которой операторы будут развивать свои сервисы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что на создание 1337 зарядных станций для электрокаров отправлено в 2024 году 3,7 млрд рублей.