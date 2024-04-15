Мужчина с ножом напал на епископа и прихожан церкви в Австралии

Tекст: Валерия Городецкая

Инцидент произошел в церкви «Христа Доброго Пастыря», где епископ Мар Мари Эммануэль проводил службу, сообщил австралийский портал News.com.au, передает РИА «Новости».

Нападение попало на видео. На кадрах видно, как епископ обращается к прихожанам, после чего к нему подходит мужчина и наносит ему несколько ударов ножом.

По данным австралийского телеканала ABC, в результате нападения пострадали четыре человека. Мужчина 50 лет доставлен в больницу Ливерпуля с ножевыми ранениями, еще троим оказывается медпомощь на месте.

Предполагаемый преступник задержан, он находится под стражей. Местным жителям рекомендовано не посещать район происшествия.

Епископ Эммануэль, ставший целью нападения, стал известен во время пандемии коронавируса, когда критиковал карантин и прививки. Он является популярным блогером.

В прошлом году мужчина с мачете напал на две церкви в Испании и убил священника.