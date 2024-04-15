Российский футбол продолжит вариться в собственном соку, что, надо отметить, получается очень неплохо. Количество юных игроков, стабильно играющих в основных составах, регулярно растет. Растет и их уровень.2 комментария
Борисов: Ракета «Амур-СПГ» превзойдет Falcon 9 по количеству запусков
Российская многоразовая ракета «Амур-СПГ» будет способна совершать до 100 и более пусков, что значительно превышает возможности американской Falcon 9 компании SpaceX, заявил гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов.
Как указал Борисов во время лекции для студентов, курсантов и учащихся в Государственном музее истории космонавтики имени Циолковского в Калуге, Falcon 9 летает не более десяти раз, а российская первая ступень, работающая на СПГ и кислороде, может использоваться минимум 50, а то и 100 раз. По его словам, это напрямую влияет на стоимость выведения, передает ТАСС.
Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что пуск многоразовой ракеты-носителя среднего класса «Амур-СПГ», разработку которой ведет самарский Ракетно-космический центр (РКЦ) «Прогресс», запланирован на 2030 год.