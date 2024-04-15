Очень долго Москва сопротивлялась тому, чтобы дополнить демилитаризацию и денацификацию Украины ее деиндустриализацией (с этим, к слову, неплохо справлялись и сами украинские власти). Но повышение ставок в этом противостоянии и масштабы уже допущенных разрушений, к большому сожалению, сделали такой подход оправданным.6 комментариев
Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов
Беспилотник ВСУ «Баба Яга» обнаружили в одном из московских офисов, сообщили в правоохранительных органах.
Уточняется, что никакой опасности он не представляет, а хозяина беспилотника допрашивают правоохранители, передает ТАСС.
Как отметил мужчина, ему хотелось изучить устройство.
В данный момент проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Беспилотник «Баба Яга» – шести- или восьмивинтовый модифицированный сельскохозяйственный дрон, он использует алгоритм псевдослучайной перестройки рабочей частоты. Также в него заложены алгоритмы поведения на случай потери связи.
Ранее специалисты Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) изучили трофейный украинский дрон «Баба Яга» и установили координаты места его сборки, а также раскрыли цепочку поставок комплектующих для данного БПЛА.