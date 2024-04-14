Энергетики начали восстанавливать электроснабжение в Орске

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, специалисты ведут восстановительные работы оборудования распределительных сетей в Старом Городе. Там добавили, что ночью включили ЛЭП напряжением шесть киловольт по улицам Пионерской, Оренбургской, Добролюбова, Советской, передает ТАСС.

В администрации добавили, что подача электричества возобновлена пока только в тех, где не подтоплены придомовые территории и подвальные помещения, а также исправны внутридомовые сети, ремонтом занимаются 29 аварийных бригад – 80 человек и 29 единиц техники. Подтопленные ЛЭП ремонтируют с катеров и лодок

Напомним, в субботк вечером сообщалось, что уровень воды в Орске уменьшился до 699 см.