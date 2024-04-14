Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Припортовая инфраструктура пострадала в Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Прокудин заявил о повреждении припортовой инфраструктур
Припортовая инфраструктура повреждена в Херсонской области, сообщил назначенный украинскими властями глава областной военной администрации Александр Прокудин.
По его словам, в Херсонской области повреждена припортовая инфраструктура, передает РИА «Новости». Других подробностей Прокудин не привел.
Ранее в Херсоне и Житомирской области прогремели взрывы.