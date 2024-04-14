Провал спектакля станет символом того, что в реальности в перспективы майданной Украины, и тем более бредовой «формулы Зеленского» – никто не верит. Особенно Китай.0 комментариев
Карчаа: Энергоблок ЗАЭС способен выдержать удар БПЛА, но ряд ее объектов не так прочны
Энергоблок ЗАЭС может выдержать падение боевого самолета, удары беспилотников для него не несут критической опасности, но ряд объектов станции не имеют такой прочности, заявил руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.
По его словам, удары БПЛА не несут критической опасности энергоблокам, поскольку здание способно выдержать столкновение с боевым самолетом, пикирующим под углом 45 градусов, передает ТАСС. Карчаа добавил, что не существует беспилотников, способных перемещать заряды, которые могут нанести критический вред энергоблоку АЭС, но станции есть менее прочные объекты.
Ранее ВСУ нанесли удар дроном-камикадзе по первому микрорайону Энергодара.