BI: Россия приблизилась к решающему моменту на Украине

BI: Россия довела ВСУ до изнеможения и не позволит начать новое контрнаступление

Tекст: Вера Басилая

Баррос назвал тактику давления россиян на украинцев грамотным ходом. По его словам, русские сокращают силы ВСУ, и тогда, несмотря на давление Запада, Киеву не хватит ресурсов, чтобы провести новое большое контрнаступление, передает РИА «Новости».

Военный эксперт уверен, что если Россия сможет сохранить инициативу и постоянно наступать, то доведет Украину до изнеможения. Баррос признал, что пока долгосрочная стратегическая картина останется мрачной для киевского режима, а боевые действия приближаются к решающему моменту.

Ранее командующий объединенными силами ВСУ Юрий Содоль признал, что украинские силы в зоне боевых действий уступают в численности российским в 7-10 раз, а украинская армия держит оборону из последних сил.