Для Пекина острая военно-политическая конфронтация России и Запада не является чем-то особенно выгодным. Это, конечно, лучше, чем антикитайский союз, к которому пытались подвигнуть Москву, но в остальном выгоды для КНР здесь намного меньше рисков.3 комментария
Москва заявила о стремлении снизить конфронтацию между ядерными державами
МИД: Россия в отсутствие совместных мер ядерных держав будет сама решать задачи безопасности
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Владимир Ермаков заявил, что Россия в связи с отсутствием совместных усилий со стороны других ядерных держав будет самостоятельно решать вопросы по обеспечению безопасности.
Ермаков отметил, что Россия предпочитает решать вопросы безопасности путем снижения конфронтационного потенциала между ядерными державами, передает ТАСС.
«В отсутствие предпосылок для совместных усилий такого рода будем действовать на данном этапе в одностороннем порядке», – заявил дипломат.
Кроме того, Ермаков заявил, что Россия считает использование коммерческих спутников, в том числе Starlink, для военных действий, возрастающей угрозой.
«Обеспечиваемая Starlink связь используется украинскими военными для управления беспилотниками», – сказал дипломат.
Он подчеркнул, что Россия рассматривает использование таких спутников как вмешательство во внутренние дела суверенных государств.
Ранее экс-представитель США при НАТО Иво Даалдер заявил, что война с Россией является безумной идеей для Соединенных Штатов, так как Россия обладает ядерным потенциалом, способным уничтожить США.