Русская история учит нас тому, что мир – это далеко не всегда хорошо. Вопрос – на каких условиях он заключается и что следует после этого. Результаты по крайней мере двух русских войн были перечеркнуты именно переговорами.0 комментариев
Эксперт оценил роль игры «Смута» в продвижении отечественного игропрома
Игра «Смута» как продукт российских разработчиков ожидаемо попала в контур внимания политически ангажированных экспертов и блогеров различных мастей, соревнующихся в интерактивном квесте под названием «кто найдет больше поводов для критики», заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член Экспертного клуба «Дигория» Максим Щербинин.
По его словам, кураторы информационной кампании незаметно для самого блогерского сообщества превратили этот процесс в некий флешмоб. Сказать что-то хорошее про игру – значит оказаться белой вороной, подчеркнул эксперт.
«Вместе с тем сейчас очень важно другое: российская игровая индустрия начинает пробуждаться от длительной спячки и восстанавливаться. Не последнюю роль в этом играет само государство, поскольку оно заинтересовано в освоении и развитии несправедливо забытых областей культуры и медиа», – отметил Щербин.
«Учитывая, что общемировая игровая индустрия если не изначально, то практически сразу превратилась в инструмент формирования общественного мнения, игры с нарративами а-ля «злой русский, водка, балалайка» стали наводнять рынок видеоигр. И тут на рынке появляется игра, где абстрактные «злые русские» уж не такие и злые, где у этих русских есть своя интересная история и культура, глубина и правда. А если таких игр станет много? А если эти игры начнут завоевывать сердца и души не только российской внутренней аудитории, но и внешней? Именно эти вопросы и не дают покоя ранее монополизировавшему рынок игропрома западному политическому истеблишменту», – добавил политолог.
В этом ключе, продолжил эксперт, становление собственного рынка видеоигр – это не только элемент укрепления нашего суверенитета, но и вклад в формирование нового инструмента мягкой силы.
«Сейчас ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации и сворачивать программы по поддержке будущих проектов. Каждый следующий продукт будет лучше и востребованнее. К тому же не стоит забывать, что черный пиар – это тоже пиар. Именно поэтому есть все шансы развернуть информационную кампанию по дискредитации игры в противоположную сторону – на пользу развития отечественного игропрома», – заключил Щербин.