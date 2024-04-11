Эксперт оценил роль игры «Смута» в продвижении отечественного игропрома

По его словам, кураторы информационной кампании незаметно для самого блогерского сообщества превратили этот процесс в некий флешмоб. Сказать что-то хорошее про игру – значит оказаться белой вороной, подчеркнул эксперт.

«Вместе с тем сейчас очень важно другое: российская игровая индустрия начинает пробуждаться от длительной спячки и восстанавливаться. Не последнюю роль в этом играет само государство, поскольку оно заинтересовано в освоении и развитии несправедливо забытых областей культуры и медиа», – отметил Щербин.

«Учитывая, что общемировая игровая индустрия если не изначально, то практически сразу превратилась в инструмент формирования общественного мнения, игры с нарративами а-ля «злой русский, водка, балалайка» стали наводнять рынок видеоигр. И тут на рынке появляется игра, где абстрактные «злые русские» уж не такие и злые, где у этих русских есть своя интересная история и культура, глубина и правда. А если таких игр станет много? А если эти игры начнут завоевывать сердца и души не только российской внутренней аудитории, но и внешней? Именно эти вопросы и не дают покоя ранее монополизировавшему рынок игропрома западному политическому истеблишменту», – добавил политолог.

В этом ключе, продолжил эксперт, становление собственного рынка видеоигр – это не только элемент укрепления нашего суверенитета, но и вклад в формирование нового инструмента мягкой силы.

«Сейчас ни в коем случае нельзя поддаваться на провокации и сворачивать программы по поддержке будущих проектов. Каждый следующий продукт будет лучше и востребованнее. К тому же не стоит забывать, что черный пиар – это тоже пиар. Именно поэтому есть все шансы развернуть информационную кампанию по дискредитации игры в противоположную сторону – на пользу развития отечественного игропрома», – заключил Щербин.

