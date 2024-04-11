Стоматолог предупредила о болезнях сердца из-за невылеченного кариеса

Врач Мартынова: невылеченный кариес может привести к пороку сердца

Tекст: Ольга Никитина

По словам специалиста, бактерии из полости рта через сеть кровеносных сосудов могут добраться до сердца, поражая миокард и крупные сосуды. В тяжелых случаях может развиться порок сердца, пишет «Газета.Ru».

Хроническое воспаление десен и множественный кариес создают условия для размножения стрептококков, которые провоцируют ревматизм, ИБС, инфаркт, инсульт и эндокардит.

Зубной налет, не удаленный вовремя, со временем превращается в твердый камень, который травмирует десны. Без лечения развивается пародонтит, бактерии из которого постоянно попадают в кровь, увеличивая риск инфекционного эндокардита, рассказала Мартынова.

Особую опасность, по словам специалиста, представляют неправильно расположенные зубы мудрости и разрушенные зубы, где количество бактерий максимально.

Для профилактики заболеваний необходимо регулярно проходить осмотры у стоматолога и проводить профессиональную чистку полости рта раз в полгода.

Ранее стоматолог-терапевт Наталья Кадькалова рассказала, что срочного обращения к стоматологу требует ситуация, когда при воздействии холодного или горячего возникает острая, резкая боль в зубе, которая не проходит в течение 30 секунд.