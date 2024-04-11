Во Франции заявили о подготовке к возможным боевым действиям на море

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как сказал Маллар в интервью европейскому изданию газеты Politico, если раньше ВМС тренировались проводить операции по охране порядка в морском пространстве, то сейчас Франция готовится к войне высокой интенсивности, поскольку военно-морское сражение становится все более вероятным, передает ТАСС.

По его словам, сейчас западным ВМС необходимо приспосабливаться к новым обстоятельствам и к «более несдержанным соперникам».

Как пишет Politico, французская авианосная боевая группа решила начать миссию в Средиземном море. По информации издания, Франция является единственной страной ЕС, имеющей атомный авианосец «Шарль де Голль» с ядерным оружием на борту.

Ранее министр обороны страны Флоранс Парли во время визита на верфь в Сен-Назере сообщил, что Франция намерена построить к 2038 году новый авианосец вместо находящегося сейчас на вооружении «Шарля де Голля».