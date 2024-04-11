ВС России уничтожили в Часовом Яру БМП и машину разминирования ВСУ

В России спрогнозировали реакцию Запада на применение ВСУ химоружия у Клещеевки

Член ОП Григорьев: Запад проигнорируют факты применения ВСУ химоружия в районе Клещеевки

Tекст: Анастасия Куликова

«Факты применения украинскими боевиками химического оружия наряду с другими преступлениями ВСУ фиксируются Международным общественным трибуналом. Подобные случаи происходили не только в Клещеевке. У нас есть показания людей, против которых были применены отравляющие вещества. Они сталкиваются с жуткими последствиями, в том числе с потерей зрения», – рассказал Максим Григорьев, член Общественной палаты РФ, директор Фонда исследования проблем демократии, председатель Международного общественного трибунала.

Он подчеркнул – Украина нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия (КЗХО). По мнению собеседника, Москве следует поднимать этот вопрос на всех доступных международных площадках. «Имеющиеся у нас доказательства также стоит распространить среди членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)», – уточнил Григорьев. Вместе с тем, он призывает помнить, что «ОЗХО находится под полным контролем американцев и европейцев», а потому организация фактически недееспособна.



«ОЗХО вряд ли даст ход расследованию дела применения украинскими боевиками химоружия, потому что этот вопрос заблокируют США и страны Европы, которые, по сути, являются соучастниками преступлений Киева. Тем не менее, важно и нужно говорить об этих фактах, приводить доказательства, потому что в организации также состоят страны, которые поддерживают нашу позицию», – указал Григорьев.

Ранее боевики ВСУ применили химическое оружие в районе Клещеевки (ДНР). Об этом сообщили российские информагентства со ссылкой на источники в силовых структурах. РИА «Новости» публикует видеозапись с одной из неразорвавшихся стеклянных колб, в которой содержится отравляющее вещество. Бойцы называют боеприпас лампой, пишет «Российская газета». Подобные снаряды противник сбрасывает с беспилотников на позиции ВС РФ. Колба разбивается и «химикат вступает в реакцию, окисляется», образуя «ядовитое облако». Для отравления достаточно сделать несколько вдохов.

Согласно заключению эксперта, которое приводит РИА «Новости», в составе боеприпаса обнаружен газ, который вызывает раздражение слизистых оболочек человека. Предположительно, это белый фосфор (вещество известно как М-15). Этот химикат может вызвать кашель и ожоги верхних дыхательных путей. Вещество потенциально смертельно опасно в зависимости от количества вдохов и концентрации.

Между тем, по информации ТАСС, речь «может идти о применении адамсита (DМ) – отравляющего вещества, которое при взрыве образует светло-желтое или зеленое облако». Адамсит был впервые синтезирован в Германии еще в 1915 году, относится к группе боевых отравляющих веществ, раздражающих верхние дыхательные пути (стернитов). В виде аэрозолей применялся во время Первой мировой войны. По словам специалистов, адамсит поражает верхние дыхательные пути человека. Вещество вызывает замедление частоты сердечных сокращений, повышение давления и внезапную остановку дыхания.

В марте постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин заявил, что ВСУ используют против российских военнослужащих и официальных лиц широкий спектр токсичных химикатов – от удобрений, пестицидов, дефолиантов, едких чистящих средств и лакокрасочной продукции до биотоксинов и химикатов, включенных в Списки Приложения по химикатам к КЗХО. «Поставки токсичных химикатов осуществляются западными кураторами Киева, в частности США», – сказал он в ходе 105-й сессии исполнительного совета ОЗХО.

В феврале начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что украинские власти разрабатывает новую тактику ведения боевых действий с использованием «особого химического пояса», которая предусматривает подрыв емкостей с синильной кислотой и аммиаком в ходе продвижения российских войск. В подготовке плана участвуют западные кураторы Киева, говорится в сообщении Минобороны РФ в Telegram-канале.