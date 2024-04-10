В Херсонской области приняли решение о привлечении в регион новых торговых сетей

«Одним из главных вопросов совещания, которому федеральные власти уделили приоритетное внимание, стали цены на основные потребительские товары, в том числе продукты питания. Не секрет, что у нас цены в среднем заметно выше, чем на материке, а в некоторых случаях – намного больше», – написал глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Одной из причин такого положения, по его мнению, стало то, что региональные торговые сети и отдельные предприниматели уже не справляются с возрастающим потребительским спросом. Поэтому на совещании приняли решение о привлечении в регион новых торговых сетей.

«Но есть и субъективные причины роста цен, когда в погоне за сверхприбылями их необоснованно завышают. Причастными к этому лицами сейчас занимаются компетентные органы. С позитивной стороны хочу отметить Каховку, власти и предприниматели которой смогли обеспечить хорошую работу сферы торговли в экстремальных условиях постоянных вражеских обстрелов. Прифронтовой зоне оказываем и будем оказывать всю необходимую помощь», – добавил Сальдо.

Кириенко в ходе рабочего визита ознакомился с разнообразием предлагаемой продукции херсонских производителей, отметив их важную роль в развитии сельского хозяйства региона, отметила администрация Херсонской области в Telegram.

В ходе общения с представителями министерства промышленности и торговли Херсонской области Кириенко подчеркнул важность поддержки местных производителей, создание новых рабочих мест и налаживание сотрудничества с другими регионами России для продвижения уникальных товаров Херсонской области на региональном и федеральном рынках.

Он также отметил значимость программы по производству социального хлеба, которая направлена на обеспечение доступной и качественной хлебобулочной продукции для жителей региона, и подчеркнул важность поддержки данной программы со стороны государства и дальнейшего развития механизмов обеспечения доступности качественной продукции для всех жителей Херсонской области.

Кроме того, Кириенко совместно с представителями региональных властей оценил работу автомобильной лавки, которая продает продукцию местных производителей для граждан по доступным ценам. Заместитель председателя правительства Херсонской области Семен Машкауцан провел экскурсию для Кириенко и продемонстрировал херсонскую продукцию, рассказав про доступность цен для граждан, про перспективы расширения ассортимента товаров и развитие производств в регионе, добавили в администрации.

Автолавки – это уникальный формат мобильных торговых точек, которые помогают жителям удаленных населенных пунктов, особенно в 15-километровой зоне, получить доступ к широкому ассортименту товаров прямо у себя на улице. Кириенко высоко оценил такой вид торговли, его мобильность и удобство, отметив, что благодаря этому жители региона имеют возможность покупать свежие продукты и необходимые товары прямо у порога своего дома.



Во вторник Сергей Кириенко в Бердянске обсудил развитие мобильной связи и интернета в Запорожской области.