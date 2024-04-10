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МЧС назвало число подтопленных домов в Курганской области
МЧС: В Курганской области подтопило свыше 180 домов
Более 180 жилых домов и более 280 приусадебных участков подтопило в Курганской области, заявили в пресс-службе МЧС России.
В регионе уровень воды вырос в реках Уй и Тобол, в зоне подтопления находятся 12 населенных пунктов, 181 жилой дом и 281 приусадебный участок, сообщили в ведомстве ТАСС.
Также в области продолжают эвакуацию местных жителей, уже эвакуировано 4354 человека, включая 685 детей. В пунктах временного размещения находится 555 человек, включая 107 детей.
До этого источник в оперативных службах региона сообщил, что в области из-за паводков заблаговременно эвакуировали 1,6 тыс. человек, включая 280 детей.