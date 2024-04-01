Феномен отношения Запада к Сербии представляет собой иррациональную ненависть, а все происходящее на Балканах – это хороший, хотя и трагический, пример для России, что произошло бы с нами в случае вынужденной капитуляции.2 комментария
Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» арестовали на 12 суток
Десятого фигуранта дела о теракте в «Крокусе» задержали за неповиновение полиции 25 марта
Десятый фигурант дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Якубджони Юсуфзоды был задержан в Москве 25 марта 2024 года за неповиновение полиции, сообщил источник.
Отмечается, что суд постановил арестовать его на 12 суток, подозреваемый при задержании оказывал сопротивление полиции, передает РИА «Новости».
Ранее СК ходатайствовал перед судом об аресте еще одного фигуранта уголовного дела о теракте в Подмосковье – Якубджони Юсуфзоды. По данным следствия, за несколько дней до теракта он перевел через свою банковскую карту деньги на проживание террористов.
29 марта Басманный суд арестовал девятого подозреваемого по делу о террористическом акте в «Крокусе» Назримада Лутфуллои. 26 марта был арестован восьмой подозреваемый в теракте в «Крокусе» Алишер Касимов.