«Украина здесь ни при чем – и точка», – почти вопит представитель Госдепа Джон Кирби. Их «и точка» чрезвычайно настораживает. Украина в деле теракта в «Крокусе» явно при чем.2 комментария
Путин поручил Минпромторгу посодействовать в развитии систем подавления БПЛА
Президент Владимир Путин поручил Минпромторгу помочь компании «Русский купол» в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов.
«Минпромторгу России оказать содействие акционерному обществу "Русский купол" в развитии производства систем обнаружения и подавления беспилотных летательных аппаратов с учетом необходимости повышения доли отечественной электронной компонентной базы в этих системах», – говорится в поручении президента, текст которого опубликован на сайте Кремля.
Доклад глава государства ожидает до 27 апреля 2024 года.
Газета ВЗГЛЯД писала ранее, как СВО вывела противостояние штурмовых дронов на новый уровень.