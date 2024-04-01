Россия предупредила о готовности к снятию Западом табу на отправку военных на Украину

Tекст: Ольга Никитина

«Военным стратегам в Вашингтоне и Брюсселе следовало бы осознать: если снятием «табу» на потенциальную отправку кадровых военнослужащих стран альянса на Украину они пытаются испытать нашу страну на прочность, то мы готовы к любому развитию событий», – приводит его слова РИА «Новости».

Гаврилов напомнил о словах президента Владимира Путина, что у России не будет «красных линий» в отношении стран, которые не будут их учитывать в своих отношениях с Москвой.

Он также подчеркнул, что вовлеченность НАТО в конфликт на Украине может привести к прямому военному столкновению ядерных держав с катастрофическими последствиями.

Кроме того, Гаврилов заявил, что заявления НАТО о готовности к конфликту с Россией призваны отвлечь внимание от коррупции в Киеве. По его словам, НАТО хочет отвлечь внимание своих граждан от бессмысленных трат на Украину и «прогреть» общественное мнение в пользу увеличения военных расходов.

Он также подчеркнул, что НАТО возводит новый «железный занавес» в Европе, но «отсидеться» за спиной США и Брюсселя не получится – всем придется отвечать за ущемление безопасности России.

Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину.