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Десятки тел найдены в больнице «Аш-Шифа» в Газе после вывода израильских сил
Десятки тел найдены на территории больницы «Аш-Шифа» в городе Газа после вывода оттуда израильских сил.
Министерство здравоохранения Палестины заявило, что десятки тел были найдены на территории медицинского комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.
Отмечается, что израильская армия вывела свои танки и автомобили с территории больницы «Аш-Шифа», ее силы начали передислокацию на юго-запад города Газа.
Ранее в израильской армии объявили, что больница «Аш-Шифа» используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности и начали военную операцию, призвав жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.
При этом истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла» в Ливане, где действовали террористы.
Отмечается, что атакованные объекты располагались в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Блида на юге Ливана, кроме того, ракетные установки были обнаружены в районе Маркабы, наблюдательный пост «Хезболла» – в районе Кавили.