Десятки тел найдены в больнице «Аш-Шифа» в Газе после вывода израильских сил

Tекст: Денис Тельманов

Министерство здравоохранения Палестины заявило, что десятки тел были найдены на территории медицинского комплекса, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Франс Пресс.

Отмечается, что израильская армия вывела свои танки и автомобили с территории больницы «Аш-Шифа», ее силы начали передислокацию на юго-запад города Газа.



Ранее в израильской армии объявили, что больница «Аш-Шифа» используется высокопоставленными членами ХАМАС для террористической деятельности и начали военную операцию, призвав жителей Газы эвакуироваться из районов рядом с больницей на юг палестинского анклава.

При этом истребители ЦАХАЛа нанесли удары по ряду военных объектов «Хезболла» в Ливане, где действовали террористы.

Отмечается, что атакованные объекты располагались в районах населенных пунктов Мейс-эль-Джабаль и Блида на юге Ливана, кроме того, ракетные установки были обнаружены в районе Маркабы, наблюдательный пост «Хезболла» – в районе Кавили.