Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.13 комментариев
Украинские войска 20 раз за сутки обстреляли территорию ДНР
Украинские войска в течение суток 20 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики
Украинские войска за прошедшие сутки 20 раз обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР), выпустив 61 боеприпас, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«Двадцать фактов вооруженных атак вооруженных формирований Украины зафиксировано представительством ДНР в СЦКК за прошедшие сутки», – приводит сообщение СЦКК РИА «Новости».
При этом трое гражданских жителей республики получили в ходе обстрелов ранения.
Отмечается, что десять обстрелов было зафиксировано на донецком направлении, девять – на горловском, один – на ясиноватском.