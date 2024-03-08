ЕК объявила о запуске кипрского морского коридора для доставки помощи в Газу

Урсула фон дер Ляйен объявила об открытии морского гуманитарного коридора с Кипра в Палестину

Tекст: Вера Басилая

Фон дер Ляйен отметила, что Европа выделила гуманитарную помощь в 250 млн евро только в этом году, но вызовом стала доставка этой помощи в Газу, передает ТАСС.

Она подчеркнула, что Евросоюз будет искать возможность поставлять помощь по другим маршрутам, уже были организованы более 40 авиарейсов для сброса гуманитарных грузов с воздуха.

В свою очередь президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что ситуация на Ближнем Востоке напрямую затрагивает европейцев, распространение конфликта грозит катастрофическими последствиями для региона и за его пределами.

Кипр еще в прошлом году предложил свою территорию для переправки по Средиземному морю из других стран гуманитарной помощи для жителей Газы. В этой связи в Ларнаке развернут логистический центр, способный принимать до 200 тыс. тонн гуманитарных грузов. Израиль хочет контролировать сам всю гуманитарную помощь в Газу.

Ранее сообщалось, что в Белом доме решили создать морской коридор для поставок помощи в сектор Газа, а также планируют сбрасывать продукты и лекарства с воздуха.