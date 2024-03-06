Путин назвал причину распада СССР

«Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей прежде всего здоровья и дальнейших успехов», – приводит его слова ТАСС.
Ранее в среду Путин направил Терешковой поздравительную телеграмму. «Вы принадлежите к прославленной плеяде отважных, сильных духом, преданных Родине людей. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», – говорится в послании российского лидера, текст которого опубликован на сайте Кремля.
«И конечно, отмечу вашу активную гражданскую позицию, значимую общественную, законотворческую деятельность. Доброго Вам здоровья и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Международным женским днем», – пожелал Путин.
Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток».
16–19 июня 1963 года Терешкова – позывной «Чайка» – совершила свой исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.
16 июня 2023 года Путин подписал указ о награждении Терешковой орденом Гагарина. Награда была учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.