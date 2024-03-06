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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

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    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

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    6 марта 2024, 21:52 • Новости дня

    Путин назвал причину распада СССР

    Путин: Распаду Советского Союза способствовали внутренние причины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Распад Советского Союза произошел по ряду причин, в наибольшей мере на это повлияли внутренние факторы, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Советский Союз прекратил свое существование по ряду причин, в которые я сейчас не буду вдаваться. Это прежде всего внутренние причины», – сказал он, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что Путин на ВФМ побеседовал с иностранными студентами.

    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

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    5 марта 2024, 22:12 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО

    Путин и глава Ставропольского края Владимиров обсудили поддержку бойцов СВО и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках поездки в Ставропольский край российский президент Владимир Путин обсудил с главой региона Владимиром Владимировым поддержку бойцов специальной военной операции на Украине и их семей.

    Владимиров проинформировал Путина о ходе восстановительных работ на подшефных территориях Донбасса. В ходе встречи также обсуждались социально-экономические показатели развития региона, нацпроекты, весенние полевые работы, ремонт дорог, реконструкция школ, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудил вопросы развития сельского хозяйства.

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    6 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжает активно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси.

    «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», – цитирует его ТАСС.

    Путин также указал, что «мы не только эксплуатируем, но и активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах».

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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    6 марта 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.

    «Безусловно, [мы] готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными. Знаю, что у вас в повестке дня, [в повестке] сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные», – обратился Путин к Гросси, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», – добавил глава государства.

    Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где пройдет его встреча с Путиным.

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    6 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин предложил расширить пропускную способность железных дорог на Юге России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо расширить возможности железных дорог на Юге России и разделить на этом направлении грузовые и пассажирские перевозки, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Юга РФ и Приазовья.

    «Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга – Сочи».

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    6 марта 2024, 17:41 • Новости дня
    Путин: Россия готова делиться наработками в атомной энергетике с партнерами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова делиться своими наработками в сфере атомной энергетики с заинтересованными партнерами, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    Глава государства отметил, что атомные станции в России строятся на современных принципах, в качестве примера он привел Курскую АЭС-2. По его словам, в стране строятся малые станции и развивается атомный флот, а «на Севере поставили большую плавучую электростанцию небольшой мощности», передает ТАСС.

    Все это, указал Путин, очень востребовано не только в России, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. «И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнерами», – подчеркнул он.

    Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где началась его встреча с Путиным. Российский лидер во время встречи заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.

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    6 марта 2024, 17:05 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на встречу с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    Отмечается, что Гросси приехал в одной машине с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает РИА «Новости».

    Лихачев заявил, что сейчас они расскажут президенту, как прошли их переговоры, пишет ТАСС.

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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    6 марта 2024, 13:12 • Новости дня
    Путин поздравил Терешкову с днем рождения

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин позвонил Валентине Терешковой и лично поздравил первую в мире женщину-космонавта с днем рождения, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Путин по телефону поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, пожелал ей прежде всего здоровья и дальнейших успехов», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее в среду Путин направил Терешковой поздравительную телеграмму. «Вы принадлежите к прославленной плеяде отважных, сильных духом, преданных Родине людей. Ваш легендарный подвиг, огромный вклад в развитие отечественной космонавтики, вся ваша героическая биография по праву вписаны в историю нашей страны, служат достойным примером для молодежи», – говорится в послании российского лидера, текст которого опубликован на сайте Кремля.

    «И конечно, отмечу вашу активную гражданскую позицию, значимую общественную, законотворческую деятельность. Доброго Вам здоровья и всего наилучшего. Пользуясь случаем, поздравляю с наступающим Международным женским днем», – пожелал Путин.

    Терешкова родилась 6 марта 1937 года в Ярославской области. В Ярославле посещала местный аэроклуб, где занималась прыжками с парашютом. В январе 1962 года она вошла в число отобранных пяти кандидаток и 12 марта того же года была зачислена в отряд космонавтов Центра подготовки космонавтов ВВС, где прошла полный курс подготовки к полетам на кораблях типа «Восток».

    16–19 июня 1963 года Терешкова – позывной «Чайка» – совершила свой исторический полет в космос на корабле «Восток-6», который 48 раз облетел вокруг планеты. Общая продолжительность полета составила 2 суток 22 часа 50 минут. Терешкова навсегда вошла в историю человечества как первая женщина-космонавт и единственная женщина, совершившая одиночный космический полет.

    16 июня 2023 года Путин подписал указ о награждении Терешковой орденом Гагарина. Награда была учреждена главой государства в конце мая, Терешкова стала первым кавалером ордена.

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    6 марта 2024, 12:34 • Новости дня
    Песков анонсировал совещание Путина по развитию Юга России

    Представитель Кремля Песков анонсировал совещание Путина по развитию Юга России в Сочи

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Владимир Путин в среду соберет в Сочи совещание по развитию Юга России и Приазовья, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    По его словам, глава государства проведет «очень важное совещание по развитию Юга России и Приазовья», передает ТАСС.

    Представитель Кремля добавил, что формат мероприятия будет смешанным – встреча будет очной, однако некоторые участники присоединятся по видеосвязи.

    Также Песков отметил, что ожидается вступительное слово Путина, доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова, а также вице-премьера Марата Хуснуллина.

    Кроме того, на совещании будут затронуты аспекты природоохранной деятельности и ряд соответствующих проектов, о которых расскажет министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.

    Как заметил Хуснуллин, президент затронет вопросы развития Азово-Черноморского кластера – от Сочи до Крыма и до новых территорий, далее – до Азовского моря.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала о новых подробностях грандиозного туристического проекта, упомянутого Путиным в послании Федеральному собранию. Ожидается, что благодаря реализации в том числе данного проекта внутренний турпоток в стране достигнет 140 млн человек в год.

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    6 марта 2024, 18:41 • Новости дня
    Путин предложил продумать обновление общественного транспорта Сочи

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья предложил продумать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи.

    «Мы с вами встречаемся в Сочи, столице зимних Олимпийских игр 2014 года, в преддверии Игр в городе был обновлен парк общественного транспорта. С тех пор прошло уже 10 лет, текущее состояние автобусов, их экологический класс уже часто не отвечают требованиям жителей и гостей Юга России, гостей Сочи. В этой связи предлагаю проработать вопрос комплексного обновления городского общественного транспорта в Сочи», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне в Кремле заявили, что Путин в среду соберет в Сочи совещание по развитию Юга России и Приазовья. Формат мероприятия будет смешанным – встреча будет очной, однако некоторые участники присоединятся по видеосвязи. Ожидается вступительное слово Путина, доклад главы Минэкономразвития Максима Решетникова, а также вице-премьера Марата Хуснуллина.

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    6 марта 2024, 13:42 • Новости дня
    Песков назвал главное событие политической повестки

    Песков: ВФМ является самым главным событием в политической повестке

    Tекст: Ольга Никитина

    Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ), проходящий в эти дни в Сочи, является самым главным, что сейчас происходит в политической повестке, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    «Фестиваль – это самое главное, что сейчас происходит», – сказал Песков, отвечая на вопрос, является ли фестиваль важным событием в повестке, передает ТАСС.

    Песков сообщил, что президент Владимир Путин в среду посетит в Сириусе Всемирный фестиваль молодежи. «Сегодня у Путина будет большое общение с участниками фестиваля молодежи в Сириусе, свободное общение с той повесткой дня, которую зададут сами участники этого фестиваля. И ожидается также, что Путин обратится ко всем участникам фестиваля на церемонии закрытия», – сказал представитель Кремля.

    По его словам, это будет уже во второй половине дня, до этого у Путина запланированы другие мероприятия в Сочи.

    Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта. Заявки на участие в нем подали более 300 тыс. человек из 190 стран. Региональная программа фестиваля состоится с 10 по 17 марта, ее участники посетят 30 городов России.

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    6 марта 2024, 12:41 • Новости дня
    В Кремле анонсировали встречу Путина и главы МАГАТЭ

    Песков: Путин в среду встретится с главой МАГАТЭ Гросси

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин в среду встретится с главой Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Гросси находится в Сочи. Глава МАГАТЭ и руководитель Росатома Алексей Лихачев проинформируют главу государства о своих контактах, передает ТАСС.

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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    6 марта 2024, 19:12 • Новости дня
    Путин поручил подготовить новую программу расселения аварийного жилья

    Путин: Кабмину поручено подготовить новую программу расселения аварийного жилья

    Tекст: Ольга Иванова

    Правительству России уже поручено подготовить новую федеральную программу расселения аварийного жилья, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию Юга России и Приазовья.

    «При федеральной поддержке наши южные регионы существенно нарастили объемы расселения аварийного жилья, аварийного фонда. Важно не снижать такую динамику. Правительству уже поручено подготовить новую федеральную программу на этот счет. И уверен, что коллеги в субъектах федерации активно будут подключаться к этой работе или продолжать эту работу там, где она уже идет достаточно интенсивно», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил кабинету министров подготовить и запустить новую программу расселения аварийного жилья.

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