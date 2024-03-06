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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Коллапс европейской дипломатии происходит на наших глазах

    Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.

    7 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Кеннеди на пальцах объяснил американцам причины конфликта на Украине

    Вполне возможно, что на наших глазах в Америке оформляется новая политическая сила, которая готова вести борьбу со злом, о котором другой знаменитый американец когда-то сказал: изолируйте ведущих финансистов планеты – и все войны на Земле прекратятся.

    9 комментариев
    Алексей Фирсов Алексей Фирсов Макрон пытается найти европейский смысл жизни

    В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.

    7 комментариев
    6 марта 2024, 21:46 • Новости дня

    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии

    Путин рассказал о роли России в образовании Бельгии
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия сыграла немалую роль в создании Бельгии как независимого государства, заявил президент России Владимир Путин, беседуя с участниками Всемирного фестиваля молодежи.

    «Бельгия в значительной степени появилась на карте мира как независимое государство в том числе в значительной степени благодаря России и позиции России. Но это сегодня уже не имеет значения», – сказал глава государства в диалоге с участником фестиваля из Бельгии, передает ТАСС.

    Путин подчеркнул, что у России имеется «со многими странами мира своя предыстория отношений». Как правило, эта предыстория носит позитивный характер, отметил он.

    Ранее Путин рассказал об условиях творчества и дружбы для участников ВФМ.

    6 марта 2024, 18:38 • Новости дня
    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки

    Военный эксперт Бартош: Ликвидация Abrams танком Т-72БЗ окажет отрезвляющее воздействие на западные страны

    Эксперт: Уничтожение Abrams танком Т-72БЗ подрывает инженерный престиж Америки
    @ РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Танки Abrams долгое время считались непобедимой машиной. Однако благодаря точным действиям российского экипажа Т-72БЗ миф о превосходстве американского ВПК был развеян окончательно. Западные страны теперь дважды подумают перед отправкой ВСУ новых партий военной техники, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош. Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams на Авдеевском направлении.

    «При рассмотрении истории с уничтожением экипажем Т-72БЗ американского танка Abrams стоит обратить внимание на два аспекта. Во-первых, речь идет о моральной победе. Долгое время западные СМИ рисовали перед нами картину непобедимой машины, ликвидировать которую практически невозможно. Этот миф мы уже разрушили, а теперь бойцы благодаря умелым и слаженным действиям закрепили успех», – сказал Александр Бартош, член-корреспондент Академии военных наук.

    «Таким образом, следует ожидать морального подъема российских солдат. Многие люди, находящиеся на фронте, воспримут данную новость с очевидной радостью. Подвиг товарищей по оружию будет вдохновлять их на новые свершения, сводя на нет какие-либо опасения перед расхваленной западной техникой», – отмечает он.

    «Во-вторых, произошедшее – это еще и огромное достижение военно-промышленного комплекса России. Формально танк Т-72БЗ принадлежит к более старому поколению, чем Abrams. Однако это не помешало ему не просто вести бой на равных, но и ликвидировать машину противника», – подчеркивает собеседник.

    «Мы еще раз показали всему миру, что нашей инженерной школе нет равных. Успехи конструкторов и высокий профессионализм экипажа позволили достичь блистательного результата на фронте. Танк был поражен максимально точным ударом, оправиться от которого не было ни единого шанса», – уточняет эксперт.

    «Ликвидация Abrams в некотором роде окажет отрезвляющее воздействие на западные страны и США в частности. Теперь перед отправкой ВСУ очередной партии якобы непобедимой техники, они дважды подумают о последствиях этого решения, ведь на кону будет стоять в том числе и их инженерный престиж», – резюмирует Бартош.

    Ранее экипаж Т-72БЗ уничтожил танк Abrams. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале министерства обороны. Подчеркивается, что команда нанесла поражение противнику с первого выстрела. Ликвидация американской машины произошла на Авдеевском направлении.

    Российским военным удавалось подбить Abrams и до этого. Так, в конце февраля бойцы ВС РФ уничтожили танк при помощи FVP-дрона. Эксперты отмечали, что данное событие означает коренной перелом в восприятии международным сообществом продукции американского ВПК. В частности, указывалось, что западные танки не имеют защиты башни, а также не оснащены средствами борьбы с беспилотниками.

    Позже военные группировки «Центр» отчитались об уничтожении еще одного Abrams. Машина также была ликвидирована при помощи дрона. «Летели, увидели столб дыма, танк двигался со средней скоростью. Сначала не понимали, что это за техника. Когда подошли поближе, убедились, что это за танк. Ударили его ближе к башне сверху. Потом, когда пересматривали материал, убедились, что это был еще один Abrams», – сказал военный, принимавший участие в нанесении удара.

    Третий танк был ликвидирован в понедельник у поселка Бердычи. На этом фоне глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинское командование переоценило эффективность Abrams. По его мнению, машина до сих пор представляет определенную опасность, однако ВС РФ не раз демонстрировали способность противостоять таким вызовам.

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    6 марта 2024, 13:03 • Новости дня
    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым

    В ЕС объяснили отказ послов от встречи с Лавровым общей внешней политикой союза

    В ЕС объяснили отказ европейских послов от встречи с Лавровым
    @ Zheng Huansong/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Спикер внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано назвал «стандартной практикой» и общей внешней политикой европейского сообщества ситуацию коллективного отказа послов стран ЕС от встречи с главой МИД Сергеем Лавровым.

    По его словам, когда посольства стран ЕС координируют между собой плановую работу и взаимодействие с властями принимающей страны, поскольку ЕС продвигает и реализует общую внешнюю политику – это стандартная практика, передает РИА «Новости».

    Стано также отметил, что дипмиссии за границей находятся в постоянном контакте со своими штаб-квартирами по вопросам задач и деятельности в принимающей стране.

    В постпредстве ЕС подтвердили, что приглашение от МИД РФ поступало, но поспешили оправдаться за отказ, сославшись на то, что им не предложили «повестку встречи».

    Отказ послов ЕС от назначенной встречи прокомментировала официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перформансами» и вмешательством во внутренние дела государства.

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    6 марта 2024, 18:56 • Новости дня
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    Путин призвал сократить до 16 часов время в пути поездов от Москвы до Черного моря
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Необходимо создать условия для того, чтобы максимально возможное число россиян могли отдыхать на российских курортах по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта, заявил президент России Владимир Путин на совещании, посвященном развитию юга страны и Приазовья. Он также призвал сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья.

    Путин отметил, что Азовское и Черное моря являются традиционными местами отдыха россиян, а туризм является одной из ключевых отраслей экономики этого региона, передает РИА «Новости».

    Глава государства напомнил о масштабном проекте «Пять морей», который затронет в том числе Азовский и Черноморские регионы. В рамках этого проекта планируется создать современные гостиничные комплексы с отелями и лечебно-реабилитационной инфраструктурой.

    «Подчеркну, нужно сделать так, чтобы как можно больше наших граждан, семей могли отдохнуть в России, выбрать себе отдых по душе – пляжный, горнолыжный, познавательный и так далее. Причем по доступным ценам и с высоким уровнем комфорта», – подчеркнул Путин.

    Президент также указал на необходимость сократить время движения пассажирских поездов от Москвы до Черного моря. «Нужно сократить до 16 часов время в пути пассажирских поездов от Москвы до Черноморского побережья», – сказал он.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, где в рамках проекта «Пять морей» будут созданы новые туристические объекты, как они будут выглядеть и что дадут российской экономике в целом.

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    6 марта 2024, 15:14 • Новости дня
    Путина назвали победителем в торговой войне Польши и Украины

    Politico: Путин стал победителем в торговой войне Польши и Украины

    Tекст: Ольга Никитина

    Торговая война двух союзников, Польши и Украины, оказалась на руку президенту Владимиру Путину, который «проецирует мощь России как ведущего мирового экспортера зерна», пишут западные СМИ.

    В публикации газеты Politico говорится, что не Россия спровоцировала этот конфликт. Киев, как отмечается в статье, упрекает Польшу в блокировании поставок украинского зерна. При этом Варшава, как обращают внимание на Украине, беспрепятственно пропускает российские товары на миллионы евро, передает РИА «Новости» текст публикации.

    Авторы статьи напомнили, что, в отличие от энергоносителей, российское продовольствие под западные санкции не попадает, а некоторые европейские страны, включая Италию и Испанию, остаются его крупными покупателями. Ситуация на границе между Польшей и Украиной вбила клин между странами, заключает Politico.

    Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны начинает работу над введением эмбарго на ввоз сельскохозяйственной продукции из России и Белоруссии. Москва заявила, что эти планы являются «извращением» и призваны отвести внимание от конфликта фермеров на границе с Украиной.

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    6 марта 2024, 21:11 • Новости дня
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    В мире отсутствуют равные условия для развития людей, и это является главной несправедливостью нынешнего мироустройства, заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ).

    Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

    Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

    «А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

    Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

    Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.

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    5 марта 2024, 22:12 • Новости дня
    Путин обсудил с главой Ставрополья поддержку бойцов СВО

    Путин и глава Ставропольского края Владимиров обсудили поддержку бойцов СВО и их семей

    Tекст: Антон Антонов

    В рамках поездки в Ставропольский край российский президент Владимир Путин обсудил с главой региона Владимиром Владимировым поддержку бойцов специальной военной операции на Украине и их семей.

    Владимиров проинформировал Путина о ходе восстановительных работ на подшефных территориях Донбасса. В ходе встречи также обсуждались социально-экономические показатели развития региона, нацпроекты, весенние полевые работы, ремонт дорог, реконструкция школ, передает ТАСС.

    Напомним, Путин прибыл в Ставропольский край, где обсудил вопросы развития сельского хозяйства.

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    6 марта 2024, 17:35 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия продолжает сотрудничать с МАГАТЭ

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия продолжает активно сотрудничать с Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой агентства Рафаэлем Гросси.

    «Мы продолжаем очень активное сотрудничество с МАГАТЭ, Россия продолжает сотрудничать по очень многим направлениям. Остаемся одними из безусловных лидеров в этой сфере в мире», – цитирует его ТАСС.

    Путин также указал, что «мы не только эксплуатируем, но и активно развиваем атомную энергетику и считаем ее экологически чистым видом энергии, делаем все для повышения безопасности на атомных объектах, строим на современных принципах».

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи 5 марта, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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    6 марта 2024, 09:37 • Новости дня
    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся на складе ГСМ в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ

    Резервуар с топливом загорелся в Курской области из-за атаки беспилотника ВСУ
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Беспилотник ВСУ атаковал склад ГСМ в Курской области, загорелся резервуар с топливом, сообщил губернатор Роман Старовойт.

    В своем Telegram-канале он указал, что в результате атаки украинского беспилотника в Железногорском районе возник пожар на складе ГСМ.

    Обошлось без пострадавших, однако загорелся резервуар с топливом.

    Накануне российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью.

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    6 марта 2024, 15:07 • Новости дня
    Песков рассказал о любви россиян к Германии и ее гражданам

    Tекст: Валерия Городецкая

    В России очень любят немцев и Германию, но время мудрых политиков в Европе, в том числе ФРГ, прошло, нынешние власти допускают много ошибок, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на просветительском марафоне «Знание. Первые» в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

    «И у нас очень любят немцев, и у нас тоже очень любят Германию. Да, к сожалению, прошло время мудрых политиков. Прошло время мудрых политиков во многих европейских странах. Скажу прямо, и в Германии тоже. Там делают много ошибок», – сказал представитель Кремля, отвечая на слова одного из участников лекции о теплом отношении к русским в Германии, передает ТАСС.

    В ФРГ сложилась запредельная ситуация, о чем свидетельствует телефонный разговор офицеров бундесвера об атаке на Крымский мост, заявил Песков. Подобные действия могут иметь очень тяжелые последствия для всех немцев, подчеркнул он.

    Ранее посол России в Германии Сергей Нечаев заявил, что утечка разговора офицеров бундесвера является очередным свидетельством плотной вовлеченности Берлина в украинский конфликт.

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    6 марта 2024, 17:30 • Новости дня
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    Путин выразил готовность обсудить любые вопросы с Гросси
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.

    «Безусловно, [мы] готовы к обсуждению любых вопросов, которые вы считаете актуальными. Знаю, что у вас в повестке дня, [в повестке] сегодняшней встречи есть вопросы особенно чувствительные, важные», – обратился Путин к Гросси, передает ТАСС.

    «Мы, конечно, готовы к тому, чтобы их обсуждать и делать все для того, чтобы обеспечить безопасность в любой точке, где мы так или иначе имеем отношение к ядерной энергетике», – добавил глава государства.

    Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где пройдет его встреча с Путиным.

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    6 марта 2024, 18:48 • Новости дня
    Путин предложил расширить пропускную способность железных дорог на Юге России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Необходимо расширить возможности железных дорог на Юге России и разделить на этом направлении грузовые и пассажирские перевозки, заявил российский лидер Владимир Путин на совещании по развитию Юга РФ и Приазовья.

    «Я прошу сегодня обозначить предложения по расширению пропускной способности железной дороги в сторону Азовского и Черного морей. В том числе предлагаю подумать о возможном разделении грузового и пассажирского сообщения на южном направлении», – отметил глава государства, передает ТАСС.

    Ранее Путин, оглашая послание Федеральному собранию, поручил правительству предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга – Сочи».

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    6 марта 2024, 15:03 • Новости дня
    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики

    Политолог Потуремский: У трех кандидатов в президенты есть склонность к излишнему популизму

    Эксперт: Экономические идеи участников дебатов лишены конкретики
    @ кадр из видео

    Tекст: Олег Исайченко

    Кандидатам на пост президента России и их представителям не хватило конкретных предложений по улучшению социальной политики страны. Обсуждения такого рода должны сопровождаться точными расчетами и продуманными проектами, чего в эфире, к сожалению, не прозвучало. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Виктор Потуремский. Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента России.

    «Дебаты наглядно показали опыт и уровень компетенции кандидатов на пост президента России. Озвученные предложения казались несколько вторичными на фоне конкретных предложений и инициатив Владимира Путина. Многие проекты, о которых говорилось в эфире, зачастую выглядели дубликатом уже реализующихся программ действующего правительства страны», – сказал Виктор Потуремский, директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

    «Также кандидатам не удалось избавиться и от излишнего популизма в своих речах. Наиболее слабое выступление продемонстрировал Харитонов, чьи идеи и мысли в большинстве своем сводились к общим фразам крайне поверхностного характера. Традиционная тема критики капитализма уже приелась избирателям», – отмечает эксперт.

    «Лидером выглядел кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий, представителю которого удалось продемонстрировать рациональное понимание системы налогообложения. Его инициативы по данному направлению выигрышно смотрелись на фоне инициатив, предлагаемых конкурентами, однако его предложениям также не хватало конкретики», – акцентирует собеседник.

    «Представитель Владислава Даванкова не сумел переиграть кандидата от ЛДПР, однако достаточно неплохо смотрелся на фоне Харитонова. В целом, всем кандидатам не хватило более точных высказываний на тему роста доходов и уровня жизни россиян. Данная тема подразумевает внимание к деталям и хорошо обоснованные планы на будущее, чего, к сожалению, в эфире не прозвучало», – резюмирует Потуремский.

    Ранее состоялись теледебаты кандидатов на пост президента РФ. Прямая трансляция велась «Первым каналом». Главной темой обсуждения стали доходы и уровень жизни. От имени Леонида Слуцкого (ЛДПР) выступал Александр Старовойтов, а Александр Хуруджи представлял Владислава Даванкова (Новые люди). Николай Харитонов (КПРФ) принимал участие в дискуссии лично.

    Также ранее прошли дебаты кандидатов в президенты, посвященные теме образования. Политолог Алексей Мартынов в комментарии газете ВЗГЛЯД подробно оценил выступления участников. Он отметил, что и Владислав Даванков, и Николай Харитонов, и представитель Леонида Слуцкого Никита Березин выступали в своем жанре, но, по сути, говорили об одном и том же.

    Вопросы, которые кандидатам в президенты и Березину задавал ведущий Дмитрий Щугорев, касались оценки реализации нацпроекта «Образование», отказа от болонской системы, идеи создания системы непрерывного образования на протяжении всей жизни и дистанционной формы обучения. Кроме того, кандидаты обсуждали темы СВО и культуры.

    Напомним, газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала предвыборные программы кандидатов. По мнению экспертов ЭИСИ, большинство высказанных предложений носят несостоятельный характер, в то время как инициативы Владимира Путина ставят в центр человека, простого гражданина России.

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    6 марта 2024, 13:25 • Новости дня
    Лавров назвал приоритетного партнера России в Африке

    Глава МИД Лавров: Москва рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке

    Tекст: Александра Юдина

    Россия рассматривает Нигерию в качестве приоритетного партнера в Африке, у стран есть хорошие перспективы для развития отношений, заявил на переговорах с главой МИД Нигерии Юсуфом Туггаром в Москве глава МИД Сергей Лавров.

    По его словам, между странами прослеживаются «хорошие перспективы для развития отношений на нынешнем этапе», передает ТАСС.

    «Мы рассматриваем Нигерию в качестве приоритетного партнера на Африканском континенте», – подчеркнул Лавров.

    Также министр добавил, что посещение представителями африканской страны России стало доброй традицией, отражающей дружбу между народами.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что колониальная политика должна была остаться позорной страницей прошлого, но Запад и сейчас пытается прибегать к подобным практикам.

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    6 марта 2024, 17:41 • Новости дня
    Путин: Россия готова делиться наработками в атомной энергетике с партнерами

    Tекст: Дарья Григоренко

    Россия готова делиться своими наработками в сфере атомной энергетики с заинтересованными партнерами, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с руководителем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси.

    Глава государства отметил, что атомные станции в России строятся на современных принципах, в качестве примера он привел Курскую АЭС-2. По его словам, в стране строятся малые станции и развивается атомный флот, а «на Севере поставили большую плавучую электростанцию небольшой мощности», передает ТАСС.

    Все это, указал Путин, очень востребовано не только в России, но и востребовано экономикой и энергетикой всего мира. «И мы готовы делиться нашими наработками со всеми заинтересованными партнерами», – подчеркнул он.

    Напомним, глава МАГАТЭ Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров Ручей» в Сочи, где началась его встреча с Путиным. Российский лидер во время встречи заявил о готовности обсудить с ним любые вопросы, в том числе чувствительные.

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    6 марта 2024, 17:05 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ Гросси прибыл на встречу с Путиным

    Tекст: Дарья Григоренко

    Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси приехал в государственную резиденцию «Бочаров ручей» в Сочи, где состоится его встреча с российским лидером Владимиром Путиным, сообщили СМИ.

    Отмечается, что Гросси приехал в одной машине с главой Росатома Алексеем Лихачевым, передает РИА «Новости».

    Лихачев заявил, что сейчас они расскажут президенту, как прошли их переговоры, пишет ТАСС.

    Напомним, Гросси прибыл в Сочи, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне.

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      Президент Аргентины Хавьер Милей пообещал переубедить Латинскую Америку, которая старается держаться подальше от конфликта на Украине. Сам он передаст Киеву вертолеты российского производства и соберет в 2024 году латиноамериканский саммит для помощи Киеву.

    • Кто подслушал разговор немецких офицеров

      Главное, что интересует власти Германии в скандале с разговором офицеров бундесвера, это не то, что они обсуждали ракетную атаку на Крымский мост, а то, как запись этого разговора попала в руки России. «Козел отпущения» уже намечен, это бригадный генерал Франк Грефе. Но свою роль в той «утечке» могли сыграть и США.

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    • Эммануэль Бонапартович Макрон стал посмешищем

      Президент Франции Эммануэль Макрон пригрозил отправить западных военных на Украину воевать с Россией. Но в списке самоубийц оказался только Макрон, но не как самый смелый, а как самый глупый. Другие западные лидеры предпочли не «макронить».

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      Еще один символически значимый образец западных вооружений уничтожен российскими войсками в ходе спецоперации. На этот раз подбит и сожжен знаменитый американский танк «Абрамс». В Кремле уже заявили, что американские танки, несмотря на то, что являются серьезным оружием, будут гореть на полях сражений, как и все остальные.

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      Эквадор отказался отправлять вооружения Украине через США, хотя несколько недель назад планировал сделать это под видом металлолома. Ожидаемое недовольство Москвы было подкреплено решением России запретить поставку бананов из Эквадора. А для усмирения Эквадора потребовались считанные дни.

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