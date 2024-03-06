Путин назвал главную несправедливость сегодняшнего мироустройства

Tекст: Валерия Городецкая

Глава государства подчеркнул, что все рождаются на свет равными, но развиваются в разных условиях, передает ТАСС. «И это главная несправедливость сегодняшнего мироустройства», – заключил президент.

Путин признался, что не знает, можно ли обеспечить для всех равные условия, но призвал стремиться к этому.

«А можно ли сделать так, чтобы все были в равных условиях и росли в равных условиях, развивались, раскрывали свои таланты на пользу своим близким, своей семье, своей стране, а может быть, и всему человечеству? Я не знаю, – сказал российский лидер. – Но что я точно знаю: мы все должны стремиться к этому».

Факт того, что человечество будет пытаться обеспечить для всех равные условия, позволит сделать мир «более прозрачным, более справедливым, более демократичным, более устойчивым, более сбалансированным и более безопасным», заявил Путин.

Ранее Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи.