Путин выразил надежду на проведение в России новых фестивалей молодежи

Tекст: Валерия Городецкая

Россия хотела обеспечить на фестивале условия, чтобы молодежь могла свободно общаться, находить друзей и партнеров для совместных дел, мероприятие было полезным, отметил Путин, передает ТАСС.

«Если удастся нам, мы что-то подобное организуем в будущем. Для нас это не первый такой эксперимент, не первый опыт. Надеюсь, не последний», – сказал глава государства.

ВФМ проходит на федеральной территории Сириус с 1 по 7 марта 2024 года. В нем участвуют 20 тыс. молодых людей, задействованных в образовании, науке, международном сотрудничестве, культуре, добровольчестве, благотворительности, спорте, бизнесе, медиа и других сферах.

В фестивале принимают участи 10 тыс. иностранцев. Региональная программа пройдет с 10 по 17 марта. В ходе нее участники посетят 30 российских городов.

Ранее сообщалось, что церемония закрытия фестиваля молодежи собрала полный аншлаг.