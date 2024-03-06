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Эксперт: ВФМ показал всему миру, что Россия уделяет огромное внимание поддержке молодежи
Состоялась церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), показавшего всему миру, что в России огромное внимание уделяется поддержке молодого поколения. Со своей стороны Российское государство делает все возможное, чтобы обеспечить молодым специалистам достойное будущее. Сегодня молодежи открыты самые разнообразные пути для того, чтобы сделать Россию такой, какой ее хотят видеть сами молодые люди, рассказала газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Дарья Гавриш.
«Во время церемонии закрытия не раз было подчеркнуто, что Россия открыта к диалогу со всеми расположенными к ней странами, о чем свидетельствует присутствие на фестивале многочисленных иностранных делегаций. Молодежь из других стран активно взаимодействовала с молодыми российскими специалистами, производя важнейший обмен опытом и знаниями. Подобное смешение культур, обогащенное инновационными идеями и взглядами, позволит России двигаться вперед и создавать свой собственный, уникальный путь в будущее», – заявила эксперт.
По ее мнению, знаковым мероприятием, которое наверняка запомнится участникам, стало интервью с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути, которая поделилась со зрителями своим опытом изучения русского языка, желанием поучаствовать в съемках российского кино и, конечно, размышлениями о близости российской и итальянской культур. «Состоявшийся открытый диалог еще раз подчеркнул, что Россия стремится к такому миру, в котором люди разных национальностей могут так же свободно взаимодействовать друг с другом, как и их страны – обмениваться новыми технологиями и открытиями на пути к общему прогрессу», – добавила Гавриш.
«Именно к подобному развитию событий стремится президент России Владимир Путин, каждый раз отмечая, что на плечах молодежи лежит ответственность за будущее не только нашей страны, но и всего мира. Молодое поколение должно не бояться следовать за своими мечтами и строить новый, лучший мир, полный культурного и ценностного многообразия», – заключила эксперт.
Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%. Проход на церемонию открылся за три часа до ее официального начала, при этом в зал ледового дворца «Большой» удалось попасть не всем желающим. Также сообщается, что места на трибунах заполнились очень быстро. Кроме того, желающих пускали на танцпол.
В ходе своего выступления Путин заявил, что участники фестиваля в Сириусе создали настоящий «город молодежи мира». «Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – сказал он.
Основные мероприятия фестиваля прошли с 1 марта в Сириусе. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.