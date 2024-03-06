Эксперт: ВФМ показал всему миру, что Россия уделяет огромное внимание поддержке молодежи

«Во время церемонии закрытия не раз было подчеркнуто, что Россия открыта к диалогу со всеми расположенными к ней странами, о чем свидетельствует присутствие на фестивале многочисленных иностранных делегаций. Молодежь из других стран активно взаимодействовала с молодыми российскими специалистами, производя важнейший обмен опытом и знаниями. Подобное смешение культур, обогащенное инновационными идеями и взглядами, позволит России двигаться вперед и создавать свой собственный, уникальный путь в будущее», – заявила эксперт.

По ее мнению, знаковым мероприятием, которое наверняка запомнится участникам, стало интервью с известной итальянской актрисой Орнеллой Мути, которая поделилась со зрителями своим опытом изучения русского языка, желанием поучаствовать в съемках российского кино и, конечно, размышлениями о близости российской и итальянской культур. «Состоявшийся открытый диалог еще раз подчеркнул, что Россия стремится к такому миру, в котором люди разных национальностей могут так же свободно взаимодействовать друг с другом, как и их страны – обмениваться новыми технологиями и открытиями на пути к общему прогрессу», – добавила Гавриш.

«Именно к подобному развитию событий стремится президент России Владимир Путин, каждый раз отмечая, что на плечах молодежи лежит ответственность за будущее не только нашей страны, но и всего мира. Молодое поколение должно не бояться следовать за своими мечтами и строить новый, лучший мир, полный культурного и ценностного многообразия», – заключила эксперт.

Церемония закрытия Всемирного фестиваля молодежи (ВФМ), где выступил президент РФ Владимир Путин, стала одним из самых ожидаемых событий, трибуны заполнены на 100%. Проход на церемонию открылся за три часа до ее официального начала, при этом в зал ледового дворца «Большой» удалось попасть не всем желающим. Также сообщается, что места на трибунах заполнились очень быстро. Кроме того, желающих пускали на танцпол.

В ходе своего выступления Путин заявил, что участники фестиваля в Сириусе создали настоящий «город молодежи мира». «Вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на Юге России, настоящий город молодежи мира. Спасибо вам», – сказал он.

Основные мероприятия фестиваля прошли с 1 марта в Сириусе. С 10 по 17 марта запланирована региональная программа фестиваля: 2 тыс. иностранных участников, изъявивших такое желание, отправятся в путешествие по 30 городам России, чтобы поближе познакомиться с культурным достоянием, историческим наследием, национальным многообразием и уникальной природой страны.