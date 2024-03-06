Посол сравнил с фарсом ситуацию вокруг расследования атаки на «Северные потоки»

Посол России в ФРГ назвал похожей на фарс ситуацию с расследованием атаки на «Северные потоки»

Tекст: Елизавета Шишкова

Он отметил, что результатов расследования до сих пор нет, хотя прошло уже полтора года. Не считая «смехотворных вбросов в СМИ об украинских яхтсменах-подрывниках», передает ТАСС.

При этом Берлин не отвечает на неоднократные запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования.

По словам Нечаева, правительство Германии молчит, ссылаясь на компетенцию Генпрокуратуры и продолжающиеся следственные действия».

«Всерьез воспринимать такие доводы сложно», – сказал посол.

Дипломат также прокомментировал решения Швеции и Дании прекратить расследование. Нечаев отметил, что «они весьма показательны и свидетельствуют о нежелании этих стран иметь отношение к вынесению итогового вердикта».

Посол уточнил, что ФРГ знает о предложении президента России Владимира Путина пустить газ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток – 2», однако ответа от Берлина пока нет.

Ранее Генпрокуратура Германии сообщила, что продолжает расследование подрывов «Северных потоков».