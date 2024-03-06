Есть несколько причин того, почему европейцы настолько далеко ушли по пути, ведущему в их собственный, отличающийся от реальности мир. В первую очередь они пережили чуть более 30 лет назад колоссальное потрясение.0 комментариев
Посол сравнил с фарсом ситуацию вокруг расследования атаки на «Северные потоки»
Посол России в ФРГ назвал похожей на фарс ситуацию с расследованием атаки на «Северные потоки»
Ситуация вокруг расследования атаки на «Северных потоках» иногда похожа на фарс, до сих пор не предоставлены внятные результаты, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Он отметил, что результатов расследования до сих пор нет, хотя прошло уже полтора года. Не считая «смехотворных вбросов в СМИ об украинских яхтсменах-подрывниках», передает ТАСС.
При этом Берлин не отвечает на неоднократные запросы российской стороны о предоставлении информации о ходе расследования.
По словам Нечаева, правительство Германии молчит, ссылаясь на компетенцию Генпрокуратуры и продолжающиеся следственные действия».
«Всерьез воспринимать такие доводы сложно», – сказал посол.
Дипломат также прокомментировал решения Швеции и Дании прекратить расследование. Нечаев отметил, что «они весьма показательны и свидетельствуют о нежелании этих стран иметь отношение к вынесению итогового вердикта».
Посол уточнил, что ФРГ знает о предложении президента России Владимира Путина пустить газ по уцелевшей ветке газопровода «Северный поток – 2», однако ответа от Берлина пока нет.
Ранее Генпрокуратура Германии сообщила, что продолжает расследование подрывов «Северных потоков».