Британские ВМС сообщили о нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Британские ВМС сообщили об очередном нападении неизвестных на судно у берегов Йемена

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении, UKMTO получил уведомление об инциденте в 54 морских милях к юго-западу от йеменского Адена, устанавливаются обстоятельства происшествия, передает ТАСС.

Информация о произошедшем в 11.40 инциденте поступила не от капитана судна, как это бывает обычно, а от «третьей стороны».

Ранее в UKMTO сообщили, что на судно в Аденском заливе у берегов Йемена произошло новое нападение.