В мире очень мало стран, способных воевать, и это хорошо. Но обратная сторона этого латентного пацифизма – неспособность к индивидуальной жертве ради коллективной цели.2 комментария
Трамп вырвался вперед на предварительных выборах на Аляске
NBC: Трамп побеждает на предварительных выборах на Аляске
Бывший глава США Дональд Трамп побеждает в голосовании по итогам собрания партийных активистов (кокуса) Республиканской партии на Аляске по итогам обработки 42% бюллетеней, свидетельствуют данные компании NBC.
Трамп после обработки 42% бюллетеней набрал 87,6% голосов, экс-постпред США при ООН Никки Хейли – 12%. NBC ожидает, что победа в этом штате останется за Трампом, передает ТАСС.
Между тем действующий президент США Джо Байден в «супервторник» гарантировал себе победу во всех 15 штатах. Во вторник прошли первичные выборы (праймериз) демократов или собрания их партийного актива (кокусы). Байден, по данным телеканала CNN, заручился поддержкой уже почти 1,5 тыс. делегатов съезда, на котором будет выдвинут кандидат в президенты США от Демократической партии на президентских выборах в ноябре.
Байден победил в штатах Айова, Алабама, Арканзас, Вирджиния, Вермонт, Калифорния, Колорадо, Массачусетс, Миннесота, Мэн, Оклахома, Северная Каролина, Теннесси, Техас и Юта. Его соперники – конгрессмен Дин Филлипс (от Миннесоты) и писательница Марианна Уильямсон – не получили значимых результатов в этих штатах.
При этом Байден проиграл малоизвестному кандидату Джейсону Палмеру по итогам собраний активистов Демократической партии в Американском Самоа – заморской территории США, однако это, вероятно, никак не отразится на предвыборной гонке.
В заявлении Байдена об итогах голосования он подчеркнул, что результаты предварительных выборов ставят американцев перед ясным выбором: будет ли страна двигаться вперед или позволит Трампу затянуть себя обратно в «хаос, разобщенность и тьму, которыми было отмечено его пребывание у власти».
«Супервторник» – первый вторник марта в год выборов в США, в этот день традиционно проходят праймериз и кокусы сразу во многих штатах.
Ранее сообщалось, что согласно прогнозам ведущих американских СМИ, Трамп побеждает в 11 из 15 штатов на праймериз Республиканской партии.