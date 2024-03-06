Взрывы прогремели на Украине

На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

Tекст: Ольга Никитина

В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

