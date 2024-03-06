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    Преемник Нуланд должен перепугать Зеленского
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    Посол предупредил об угрозе прямого вооруженного столкновения России и НАТО
    Путин рассказал, что Россия стала четвертой страной в мире по производству мяса
    Путин одобрил инициативу создания зерновой биржи в рамках БРИКС
    В ЕС назвали потраченную в прошлом году сумму на покупку оружия
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    Мнения
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Новый железный занавес Запада оказался дырявым

    Мир, долгое время живший с открытыми границами, когда люди с деньгами и свободным временем могли беспроблемно мотаться по всему свету, уходит в прошлое. Россия ни от кого не закрывается, но Запад стремится возвести вокруг нее новый железный занавес. Но кому он этим вредит?

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    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов На Украине понадобится специальная гуманитарная операция

    По прошествии двух лет специальной военной операции начинает вырисовываться контур того, что будет представлять собой проигравшая Украина, и что предстоит сделать России, чтобы в дальнейшем необходимость проведения таких операций свести к нулю.

    10 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему с «деколонизацией» России ничего не получится

    «Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.

    8 комментариев
    6 марта 2024, 02:23 • Новости дня

    Взрывы произошли в Киевской области Украины

    Tекст: Антон Антонов

    В Киевской области Украины действует воздушная тревога, в регионе прогремели взрывы, сообщила Киевская областная военная администрация.

    Воздушная тревога объявлена в 13 областях, передает ТАСС.

    Напомним, взрывы также прогремели в Одессе.

    5 марта 2024, 15:48 • Новости дня
    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией

    Foreign Affairs: Киев может смягчить запреты Зеленского и начать переговоры с Россией

    На Западе предложили способ обойти запрет Зеленского на переговоры с Россией
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Существует способ обойти указ президента Украины Владимира Зеленского, запрещающий ведение с Россией мирных переговоров, пишут американские СМИ.

    В статье экспертов по международным отношениям Сэмюэла Чарапа и Джереми Шапиро для журнала Foreign Affairs говорится, что указ Зеленского следовало бы уточнить, сделав переговоры с российской стороной законными. Например, Киев, по их мнению, мог бы прописать, что закон запрещает переговоры только с президентом Владимиром Путиным и не распространяется на других представителей российского руководства, передает Ura.ru содержание публикации.

    При этом эксперты считают, что начинать переговоры пока рано. При этом они призывают «дать сигналы» о готовности к диалогу.

    Путин ранее назвал «придурками» власти Украины за отказ от переговоров с Россией.

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    5 марта 2024, 21:44 • Новости дня
    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России

    Украинский генерал Кривонос признал успешной новую тактику ВС России

    Украинский генерал рассказал о новой мощной тактике ВС России
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские войска задействовали новую мощную тактику в зоне спецоперации, позволяющую им двигаться вперед, заявил генерал вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос.

    Благодаря эффективной работе разведки Российская армия знает «стыки между воинскими частями» ВСУ и «пытается продвигаться вперед», заявил Кривонос в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

    По его словам, ВС России в огромных объемах применяют дроны и минометы на поле боя. Тем временем украинской армии не хватает людей и боеприпасов, добавил Кривонос.

    Ранее украинские военные рассказали о новой тактике ВС России в боях за Авдеевку.

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    5 марта 2024, 16:45 • Новости дня
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    Военкор Дамбиев: Под Авдеевкой уничтожен третий Abrams
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В зоне спецоперации уничтожен третий американский танк Abrams, об этом сообщил российский военный корреспондент Чингис Дамбиев.

    Эту машину уничтожили у поселка Бердычи, расположенного под городом Авдеевка, сообщил Дамбиев в своем Telegram-канале, передает «Газета.Ru».

    Удар по танку нанесли из ПТРК бойцы 24-й отдельной гвардейской бригады спецназа.

    Ранее Минобороны привело подробности уничтожения второго по счету танка Abrams оператором FPV-дрона.

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    5 марта 2024, 21:48 • Новости дня
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    В Сети появились кадры уничтожения установки HIMARS с расчетом в ДНР
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Ольга Иванова

    В Сети появились кадры уничтожения HIMARS вместе с расчетом в районе Никаноровки в ДНР.

    В Telegram-канале RT говорится, что поражение произошло в тот момент, когда военные ВСУ готовились к стрельбе и атаки явно не ожидали.

    Ранее сообщалось, что российские военные ударами в период с 23 по 25 февраля уничтожили стоянку украинских РСЗО HIMARS производства США и цех по сборке дронов для ВСУ в Николаевской области.

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    5 марта 2024, 18:25 • Новости дня
    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России

    «Оператор ГТС Украины»: Киев готов обеспечить транзит газа из России в ЕС до 2027 года

    На Украине назвали сроки отказа стран ЕС от трубопроводного газа из России
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинская сторона готова продолжать транзит газа из России в страны Евросоюза (ЕС) до 2027 года, к этому времени европейские страны пообещали отказаться от российского голубого топлива, заявил гендиректор «Оператора газотранспортной системы Украины» Дмитрий Липпа.

    Если ЕС решит продолжить закупать газ в России и в следующем году, Киев готов обеспечить его транзит через украинскую территорию, сказал Липпа в эфире украинского телеканала, передает РИА «Новости».

    «Мы сможем обеспечить безопасность при поставках следующей зимой для наших европейских партнеров. Будем смотреть, как они будут выстраивать свой рынок в следующие годы», – заявил он, подчеркнув, что европейские страны обязались полностью прекратить использование российского газа к 2027 году.

    Липпа уточнил, что основными потребителями топлива из России, проходящего через территорию Украины, являются Австрия и Словакия.

    Ранее украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе пресс-конференции заявил, что Украина готова продолжать транзит газа из России по своей территории.

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    5 марта 2024, 09:42 • Новости дня
    Британия призвала Германию передать Украине ракеты Taurus

    Guardian: Британия призывает Германию передать Киеву Taurus, несмотря на утечку

    Tекст: Ольга Никитина

    Утечка разговора офицеров бундесвера об уничтожении Крымского моста является «досадной, но не серьезной», считают в министерстве обороны Великобритании и призывают Германию передать дальнобойные ракеты Taurus Украине.

    Британия первой передала дальнобойные высокоточные ракеты Украине, говорится в заявлении британского правительства. В сообщении говорится, что Лондон призывает Берлин сделать то же самое, передает Ura.ru со ссылкой на газету Guardian.

    Ранее западные СМИ писали, что «слив» беседы офицеров ВВС ФРГ о возможных атаках на Крымский мост ракетами Taurus еще сильнее снижает вероятность поставок такого вооружения Киеву.

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    5 марта 2024, 05:58 • Новости дня
    В Германии назвали катастрофой утечку планов бундесвера атаковать Крым

    Frankfurter Allgemeine Zeitung назвала «настоящей катастрофой» утечку планов бундесвера атаковать Крымский мост

    Tекст: Антон Антонов

    Для бундесвера, властей Германии и ее репутации как надежного союзника обнародование разговора немецких офицеров об уничтожении Крымского моста стало «настоящей катастрофой», заявил обозреватель Бертольд Колер.

    Колер сравнил «подобный провал» со «сброшенной бомбой». По его словам, разговор немецких офицеров оказался серьезным свидетельством активного участия Запада в конфликте на Украине. Это может вызвать гнев США и Великобритании, которые не хотят афишировать присутствие своих специалистов на Украине, считает Колер. Также он выразил обеспокоенность тем, что Россия сможет с легкостью перехватить и опубликовать любые другие политически острые заявления немецких военных и политиков, передает РИА «Новости» со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    Напомним, главред RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись, на которой немецкие военные обсуждают возможность помощи ВСУ в нанесении удара по Крымскому мосту. Официальный Берлин не отрицает подлинность утечки, однако настаивает на том, что офицеры говорили о сценариях, а не о планах вести войну с Россией.

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    5 марта 2024, 16:32 • Новости дня
    В ЕС решили скинуться на снаряды для Украины

    Страны ЕС решили помочь Чехии собрать деньги на снаряды для Украины

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французский лидер Эммануэль Макрон на этой неделе может объявить о поддержке предложения чешских властей о покупке боеприпасов для Украины в третьих странах, сообщает Bloomberg.

    Как сообщили источники Bloomberg, финансировать сделки планируется за счет двусторонних взносов стран – участниц объединения, Чехия будет отвечать за сам процесс закупки, передают «Известия».

    Инициативу поддержали Германия, Нидерланды, Дания и Франция. Отмечается, что Амстердам уже пообещал выделить Праге 100 млн евро. Предварительные обязательства на себя возложили Дания, Литва и Латвия, а также не являющаяся членом ЕС Канада. Поддержать инициативу готова и Польша.

    Макрон планирует обсудить это предложение с премьером Чехии Петром Фиалой в ходе визита в Прагу 5 марта, пишет агентство. Предложение также будет рассмотрено главами министерств обороны и иностранных дел стран ЕС.

    Ранее президент Чехии Петр Павел заявил, что республика нашла способ закупки снарядов для Украины в третьих странах, но это возможно лишь при наличии средств.

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    5 марта 2024, 02:59 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен не исключил эвакуации Зеленского во Львов американцами

    Экс-сотрудник Пентагона не исключил повторения Зеленским судьбы Муссолини
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Владимир Зеленский может оказаться в смертельной опасности в Киеве, заявил бывший сотрудник Пентагона Стивен Брайен, не исключив эвакуации президента Украины во Львов американцами. Он сравнил такой шаг с освобождением Бенито Муссолини немецкими десантниками под командованием Отто Скорцени в 1943 году.

    Брайен заявил, что Украина столкнулась со «значительными кадровыми проблемами». Он указал, что попытка украинских властей применить «силовые средства для привлечения потенциальных новобранцев» провоцирует беспорядки, «в том числе в крупных городах, таких как Одесса, Харьков и Киев», передает ТАСС со ссылкой на Asia Times.

    По мнению Брайена, «никто не может сказать, как долго правительство Зеленского сможет продержаться в Киеве». На фоне «неуклонного наступления» Вооруженных сил России, усиливающихся беспорядков на Украине, «отказа от проведения выборов, заключения в тюрьму людей, выступающих против Зеленского, и целого ряда непопулярных мер удержание власти Зеленским переходит в полосу отчаяния», считает Брайен.

    Он заявил, что «Зеленский в Киеве может оказаться в смертельной опасности». Как отметил Брайен, «Пентагон мог бы спасти Зеленского и переместить его в другое место». Львов он назвал «наиболее вероятным местом» для этого, так как город расположен «далеко на западе и до него сложно добраться русским, если они захотят добраться до Зеленского с помощью военных средств».

    «Нацистский пример освобождения Муссолини может стать той моделью, которая в современной интерпретации может сработать», – заявил Брайен. По его мнению, после этого Украина может оказаться разделена на части, как и Италия после свержения Муссолини в 1943 году, передает РИА «Новости» со ссылкой на Weapons and Strategy.

    Как полагает Брайен, если после Зеленского власть в Киеве перейдет к кому-то вроде экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, пребывание Зеленского во Львове окажется недолгим, после чего он отправится «на пенсию в другое место».

    Брайен подчеркнул, что глава американского государства Джо Байден «не может позволить себе еще одно фиаско, подобное афганскому, но оно быстро приближается из-за военных побед России и падения обороноспособности Украины».

    В 2022 году Зеленский сообщил, что отказался от «большой глобальной эвакуации» жителей городов, чтобы «мотивировать» военных. Он отказался считать такой подходи использованием «живого щита». Зеленский отметил, что «не знает, что бы было», если бы он заявил: «Бегите, и я с вами побегу». «А что, мне одному оставаться здесь?» – сказал он.

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    5 марта 2024, 23:34 • Новости дня
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    Глава МАГАТЭ прибыл в Сочи
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибыл в Сочи, сообщают информационные агентства.

    На среду запланированы консультации между Гросси и представителями России по Запорожской АЭС, передает РИА «Новости».

    Напомним, официальный представитель российского МИД Мария Захарова сообщила, что в рамках визита состоится ряд встреч на высоком уровне. Сам Гросси не исключал возможность встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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    5 марта 2024, 10:42 • Новости дня
    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Минобороны: Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью

    Российская ПВО сбила беспилотник ВСУ над Курской областью
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система противовоздушной обороны сбила украинский беспилотник над Курской областью, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что около 09.30 мск российская ПВО уничтожила в небе над Курской областью украинский беспилотник.

    Ранее украинские военные обстреляли железнодорожную станцию Глушково в Курской области. Никто не пострадал.

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    5 марта 2024, 22:46 • Новости дня
    Масштабный пожар произошел под Киевом

    Масштабный пожар произошел в экопарке «Осокорки» под Киевом

    Tекст: Антон Антонов

    Под Киевом произошел масштабный пожар. Украинские СМИ сообщают, что причиной пожара в экопарке «Осокорки», предположительно, стал поджог.

    Жителям Дарницкого района посоветовали закрыть окна, так как «ощущается запах дыма». Очевидцы сообщили, что загорелся жилой массив «Осокорки», но пожарные не могут прибыть на место из-за отсутствия дороги, передает РИА «Новости».

    По данным украинских СМИ, «загорелась значительная часть экопарка «Осокорки». При этом «пресс-служба экопарка сообщила о поджоге». Власти города заявили, что загорелись травяной настил и камыш у озера Тяглое в Дарницком районе.


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    5 марта 2024, 09:28 • Новости дня
    На Украине пожаловались на безразличие Китая

    Bloomberg: На Украине жалуются, что власти Китая проявляют к ней безразличие

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    На Украине пожаловались, что власти КНР якобы проявляют к ней безразличие по сравнению с Россией, передает Bloomberg со ссылкой на неназванный источник, заявивший, что украинский посол в Китае запросил за неполный год десятки встреч с китайской стороной, однако добился лишь нескольких.

    Bloomberg заявило, что посол Украины в Китае Павел Рябикин добился только нескольких встреч с прошлого лета, несмотря на отправленные запросы почти в 40 различных министерств и муниципалитетов. Согласно агентству, МИД Китая прокомментировал данную ситуацию, заявив, что связь между Пекином и Киевом «непрерываемая», передает РИА «Новости».

    Как сообщило агентство, в Пекине к украинским дипломатам относятся «с безразличием». При этом Bloomberg противопоставляет отношения Пекина к Рябикину с работой с послом России в Китае Игорем Моргуловым, описавшего отношения с Китаем в 2023 году как «очень продуктивные».

    Ранее спикер МИД Китая Мао Нин заявила, что все заинтересованные стороны должны содействовать урегулированию конфликта на Украине.

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    5 марта 2024, 11:08 • Новости дня
    В Совбезе рассказали, что представляет собой «IT-армия Украины»

    Помощник секретаря Совбеза Грибков рассказал, что представляет собой «IT-армия Украины»

    Tекст: Александра Юдина

    IT-армия Украины представляет собой группировку хакеров, которых обучают под эгидой Запада, заявил для журнала «Национальная оборона» помощник секретаря Совбеза России Дмитрий Грибков.

    По его словам, на территории балтийских стран обучают специалистов-хакеров для осуществления компьютерных атак в отношении информационной инфраструктуры России, так называемая «IT-армия Украины», передает ТАСС.

    Грибков отметил, что даже при поддержке с Запада хакеры рано или поздно переориентируют свою преступную деятельность на другие страны, в том числе и на самих «заказчиков», как уже поступили «созданные при поддержке США террористические группировки ИГИЛ (прежнее название запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство») и «Аль-Каида» (запрещена в России).

    Также помощник секретаря Совбеза подчеркнул, что министерство цифровой трансформации Украины для дистанционной вербовки хакеров по всему миру на платформах Facebook (запрещен в России) и Telegram публикует сообщения, содержащие оперативные задачи и целеуказания.

    Грибков добавил, что украинские официальные лица при этом бравируют своей причастностью к массированным компьютерным атакам на объекты российской инфраструктуры.

    Кроме того, помощник секретаря Совбеза выразил возмущение тем фактом, что зарубежные СМИ в своих публикациях открыто поддерживают украинских хакеров, «делая из них героев и описывая успешно проведенные компьютерные атаки».

    Как сообщил Грибков, за прошлый год на Россию совершили около 200 тыс. опасных кибератак, это говорит об их тщательном планировании и причастности зарубежных спецслужб.

    По словам Грибкова, подтверждение тому есть в материалах Агентства национальной безопасности США, где Россия заявлена как угроза «региональной безопасности и глобальной стабильности», а украинское направление обозначено «одним из приоритетных в деятельности агентства».

    Ранее в Минцифры рассказали, что портал «Госуслуги» подвергается DDoS-атакам со стороны Украины, нагрузка в пиковые моменты составляла до 340 тыс. запросов в секунду.

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    5 марта 2024, 05:29 • Новости дня
    Кличко счел увольнение Залужного с поста главкома ВСУ ошибкой Зеленского

    Кличко назвал огромной ошибкой Зеленского решение «убрать» Залужного с поста главнокомандующего ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Решение президента Украины Владимира Зеленского «убрать» Валерия Залужного с поста главнокомандующего вооруженными силами страны было огромной ошибкой, заявил мэр Киева Виталий Кличко.

    Кличко заявил о необходимости «объединиться вокруг людей», пользующихся «наибольшей поддержкой». Одним из таких людей Кличко назвал и Залужного, который имеет «самый высокий рейтинг в опросах», передает РИА «Новости» со ссылкой на Repubblica.

    Мэр Киева считает, что Зеленский «должен был объяснить» решение уволить Залужного. Данный шаг президента Украины, по словам Кличко, «шокировал каждого украинца». Кличко утверждает, что из-за увольнения Залужного «многие чувствовали растерянность и отчаяние».

    Как пишет Repubblica, Кличко «после долгого молчания» прокомментировал слухи о возможности собственной отставки – мэр Киева подчеркнул важность «единства политических сил и всех граждан». При этом Кличко признал, что «политическая борьба» не прекращается и что ряд политиков «ставят свои амбиции выше интересов» Украины.

    Напомним, Зеленский назначил Александра Сырского новым главнокомандующим Вооруженными силами Украины. Валерий Залужный был отправлен в отставку. Bloomberg заявило, что напряженность между главой украинского государства и Залужным возникла уже в первые месяцы после начала конфликта.

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