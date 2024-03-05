На ВФМ-2024 представили работы донбасских художников

Проект «Без границ. Художники Донбасса» реализован арт-кластером «Таврида» (от Росмолодежи) совместно с медиапроектом о современном искусстве «ARTПатруль», сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Одна из ключевых тем ВФМ – «Мир возможностей для каждого». Выставочный проект «Без границ. Художники Донбасса» ценен тем, что в нем художники из новых регионов России получили возможность через искусство поделиться с обществом своим восприятием происходящих событий. На фестивале произведения художников увидели посетители выставки из 188 стран мира.

«Я очень рада, что принимаю участие в таком историческом событии как Всемирный фестиваль молодежи. Меня поражает масштаб и то, сколько разных людей объединяет фестиваль. Приятно, что я живу во время больших возможностей. До сих пор не верю, что работы, которые я создала, увидело такое огромное количество людей. Благодаря «Тавриде» я смогла показать свои переживания миру, и он их понял. Приятно знать, что твои работы откликаются у людей, оставляют хотя бы маленький след в их душе. Спасибо арт-кластеру и ВФМ за возможность творить и представлять свое творчество, находить новых друзей и гордиться тем, что ты делаешь», – сказала художница Екатерина Галичая.

Проект «Без границ. Художники Донбасса» представляет рефлексию молодых творцов, в очередной раз доказывая, что именно искусство может стать настоящей опорой для человека. Картины художников отражают внутренние переживания и сокровенные мечты, обнажают скрытые чувства жителей Донбасса. На выставке представлена жизнь в самых разных ее проявлениях: более темные работы ассоциируются с ужасом военного времени, разрушенными домами и состоянием опустошенности, а рядом с ними располагаются яркие и светлые холсты как воплощение веры в наступление мирного времени, продолжения жизни и процветания творчества.

«Я советую всем посетить эту выставку, потому что проект олицетворяет спасительную силу искусства. Художники, чьи работы представлены на выставке, находятся в очень сложном положении и, несмотря на все трудности, их искусство продолжает жить. Оно наполнено глубокими смыслами. В каждой работе присутствует надежда на светлое будущее и скорейший мир. Эту выставку определенно стоит увидеть каждому участнику ВФМ», – сказал автор и ведущий медиапроекта о современном искусстве «ARTПатруль» Юрий Омельченко.

Презентация выставки состоялась в августе 2022 года в рамках фестиваля изобразительного искусства, проходившего в дни фестиваля «Таврида.АРТ» в Крыму. Отбор работ производился в конкурсном порядке. В нем приняли участие художники, рожденные и/или проживающие в Донбассе и представляющие разные направления: живопись, графику, перформанс, инсталляцию, видео-арт и другие. По итогам отбора в экспозицию вошли работы 26 молодых творцов из Донбасса. За дни фестиваля выставку посетило более 5000 зрителей, в том числе почетные гости и эксперты «Тавриды».

В ноябре 2022 года выставочный проект представили в Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского в Луганске и в Художественном музее имени Куинджи в Мариуполе. А с 5 по 22 декабря экспозиция была открыта для всех желающих в рамках культурной программы Недель «Таврида.АРТ» в Москве в Доме Молодежи в Центральном выставочном зале «Манеж». В 2023 году выставку увидели жители Саратова, Воронежа, Великого Новгорода и других городов России.