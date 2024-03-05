«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.0 комментариев
Посторонний предмет нашли на перегоне в Самарской области
Посторонний предмет обнаружен на перегоне Жигулевское Море – Химзаводская в Самарской области, движение поездов приостановлено, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги.
Как сообщила пресс-служба, 5 марта на железнодорожной инфраструктуре перегона Жигулевское Море – Химзаводская (Самарская область) обнаружен посторонний предмет, на время проведения оперативных мероприятий правоохранительными органами движение поездов на перегоне приостановлено, передает ТАСС.
Ранее ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на мосту в Самарской области.
Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал. Позже на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили.