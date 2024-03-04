Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
ФСБ возбудила уголовное дело после ЧП на мосту в Самарской области
Уголовное дело по факту диверсии возбудили в Самарской области, сообщили в УФСБ России по региону.
В ведомстве уточнили, что дело возбуждено из-за повреждения железнодорожного моста через реку Чапаевка в Самарской области, передает ТАСС.
Ранее в управлении ФСБ по Самарской области указывали, что в понедельник утром в районе железнодорожного моста через Чапаевку произошел хлопок. Никто не пострадал. Позже стало известно, что на месте подрыва железнодорожного моста через реку Чапаевку нашли еще одно неразорвавшееся взрывное устройство, его обезвредили.