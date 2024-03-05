«Деимпериализация, деколонизация и рефедерализация» России, случись она в реальности, была бы невыгодна никому. В первую очередь она будет катастрофой для самих россиян, и спрашивать: «А почему это они не хотят этого себе устроить?» – несколько наивно.0 комментариев
В Кремле назвали рецепт успеха БРИКС
Ушаков: Отсутствие «скрытой повестки» назвали рецептом успеха БРИКС
Отсутствие конфронтации и «скрытой повестки» является главным рецептом успеха БРИКС, заявил помощник президента Юрий Ушаков.
По его словам, главным рецептом привлекательности и успеха БРИКС состоит в отсутствии какой-либо конфронтационной или «скрытой» повестки, передает ТАСС.
«Это – объединение единомышленников. Входящие в него государства выстраивают взаимодействие не в логике «ведущий – ведомый», мы договариваемся между собой путем консультаций, принимаем решения коллегиально, соблюдая незыблемый принцип консенсуса», – подчеркнул Ушаков.
Также помощник президента отметил, что, придерживаясь такого подхода, страны БРИКС на деле выражают интересы мирового большинства.
Кроме того, Ушаков заметил, что Россия никогда не противопоставляла БРИКС межгосударственным структурам G7 или G20.
«Это объединение уникально само по себе. БРИКС – самодостаточный механизм, играющий, как уже не раз подчеркивалось, одну из главных ролей в формировании глобальной повестки дня», – заключил он.
Ранее Ушаков рассказал о новых заявках стран на присоединение к БРИКС.