Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.14 комментариев
Представлен возможный сценарий нападения на Россию
«Военная мысль» представила возможный сценарий нападения иностранного государства на Россию
Издаваемый Минобороны России журнал «Военная мысль» рассказал о возможном сценарии воздушно-наземной или воздушно-морской иностранной военной операции против России.
Как указывается в статье в журнале, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение наземной, морской, воздушной, космической и информационной инфраструктуре противника, передает РИА «Новости».
Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки».
До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.
В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию боевого применения как в мирное, так и в военное время.
Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.