Представлен возможный сценарий нападения на Россию

«Военная мысль» представила возможный сценарий нападения иностранного государства на Россию

Tекст: Антон Антонов

Как указывается в статье в журнале, иностранные специалисты обсуждают создание воинских формирований нового типа – «объединенных оперативных формирований» (ООФ), которые должны быстро нанести комплексное поражение наземной, морской, воздушной, космической и информационной инфраструктуре противника, передает РИА «Новости».

Наиболее ожидаемыми называются «воздушно-наземные (морские) операции». Предполагается, что кампания начнется с «быстрого (мгновенного) глобального удара» и нескольких (от двух до семи) «массированных ракетно-авиационных ударов». Авиация начнет действовать «одной из первых» и может вступить в бой «еще до развертывания основной группировки».

До начала активной фазы ООФ будут устраивать провокации и усилят разведку. Речь, в частности, идет о регулярных полетах у госграниц и проведении учений. Боевой и численный состав ООФ мирного времени может составлять 50–70% от состава военного времени.

В связи с этим возрастает роль ВКС России, в отношении которых требуется выработать новые взгляды на организацию боевого применения как в мирное, так и в военное время.

Напомним, в правительстве Германии составили теоретический сценарий якобы нападения России на НАТО, который состоит из четырех фаз. В США опубликован доклад американских сухопутных войск «Русская тактика» о предполагаемой тактике Вооруженных сил России в случае масштабного конфликта.