Герцен – это не просто несколько абзацев в учебниках и энциклопедиях, это очень поучительный персонаж, можно даже сказать, шаблон на два века вперед. Первый русский иноагент и релокант.0 комментариев
Фигурант дела об утечке документов Пентагона согласился на тюремный срок
Фигурант дела об утечке документов Пентагона признал вину и согласился на тюремный срок
Фигурант дела об утечке документов Пентагона Джек Тейшейра заявил, что признает вину и согласен отправиться в тюрьму на 16 лет, следует из судебного документа.
Он заявил, что соглашение заключает свободно и добровольно, поскольку фактически виновен в совершении преступлений. Тейшейра подписал соответствующее досудебное соглашение, передает РИА «Новости».
Тейшейра также «понимает и соглашается», что прокурор будет просить суд отправить его в тюрьму на 200 месяцев – чуть больше 16,5 лет.
Напомним, военнослужащего ВВС Нацгвардии США Тейшейру арестовали по делу об утечке документов 13 апреля прошлого года. По данным Washington Post, он начал публиковать документы в феврале 2022 года, в начале СВО на Украине. Тейшейра якобы считал «удручающим» конфликт на Украине и думал, что Россия и Украина «должны иметь больше общего, чем того, что их разделяет».