Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина

Tекст: Вера Басилая

Линге заявил, что идентичный слогану «Сильный президент – сильная Россия» девиз стал поводом для скандала, потому что вызвал «определенные ассоциации». По его словам, он допустил «элементарную ошибку», такой слоган неуместно использовать, потому что идею можно выразить по-другому, передает РИА «Новости».

Сама кандидат в президенты Шимоните отреагировала на критику спокойно, потому что считает, что на выборах побеждают не лозунгами.

Напомним, слоган «Сильный президент – сильная Россия» был использован в предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году.