Безрассудность Запада вполне способна привести к ядерной войне. Именно поэтому Путин сейчас довел до западных элит мысль о том, что никаких «вполне может» нет. Есть лишь «гарантированно применим».6 комментариев
Штаб кандидата в президенты Литвы объяснил использование слогана кампании Путина
Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Литвы Ингриды Шимоните Миндаугас Линге назвал «элементарной ошибкой» использование слогана кампании Владимира Путина на выборах 2018 года «Сильный президент – сильная страна», сообщило LRT.
Линге заявил, что идентичный слогану «Сильный президент – сильная Россия» девиз стал поводом для скандала, потому что вызвал «определенные ассоциации». По его словам, он допустил «элементарную ошибку», такой слоган неуместно использовать, потому что идею можно выразить по-другому, передает РИА «Новости».
Сама кандидат в президенты Шимоните отреагировала на критику спокойно, потому что считает, что на выборах побеждают не лозунгами.
Напомним, слоган «Сильный президент – сильная Россия» был использован в предвыборной кампании Владимира Путина в 2018 году.