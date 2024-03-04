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Суд в Петербурге взыскал 1,3 млрд рублей с экс-чиновников управделами президента
Петроградский райсуд Санкт-Петербурга удовлетворил иск Генпрокуратуры, обратив в доход государства 1,3 млрд рублей и 132 объекта недвижимости бывших чиновников управления делами президента (УДП) в связи с нарушением антикоррупционного законодательства.
Как сообщили в суде, было решего в полном объеме удовлетворить исковые требования заместителя генпрокурора, взыскав с 20 ответчиков в солидарном порядке денежные средства в сумме1 млрд 304 млн 919 тыс. 303 рублей, а также 132 объекта недвижимости, передает ТАСС.
Среди взысканного имущества значатся несколько десятков квартир и нежилых помещений на территории района Очаково-Матвеевское в Москве.
Как сказано в тексте решения судаответчиками по иску проходят двое бывших заместителей руководителя Управделами президента РФ Иван Малюшин и Сергей Ковалев, а также вдова начальника главного медицинского управления Сергея Миронова Джульетта Хоперия. Кроме них ответчиками по иску являются еще 16 человек и четыре компании. Причиной для обращения в суд стали события, произошедшие в 2000 году, когда на месте корпуса НИИ детской гематологии Минздрава, который принадлежал медцентру Администрации президента, был построен жилой комплекс. По версии Генпрокуратуры, ответчики нарушили антикоррупционные запреты и распорядились этой территорией в личных интересах.
Как говорится в решении суда, истец указал, что поскольку реальная возможность возместить причиненный Российской федерации ущерб отсутствует, «единственным способом защиты публичных интересов от противоправной деятельности ответчиков является изъятие у них и обращение в собственность государства эквивалента стоимости растраченного имущества».