Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.7 комментариев
Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения на врачей в Тюменской области
В Ишиме Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту нападения пациента с ножницами на сотрудников больницы, сообщает пресс-служба СК РФ.
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.
В ночь на 31 марта мужчина, который ранее ударился в одном из увеселительных заведений, в приемном отделении больницы напал с ножницами на медиков. Двум врачам и охраннику удалось его обезвредить и передать прибывшим полицейским. В инциденте никто не пострадал, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.