Бастрыкин поручил завести дело по факту нападения на врачей в Тюменской области

Tекст: Дарья Григоренко

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по статье «Покушение на убийство». Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК России, говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

В ночь на 31 марта мужчина, который ранее ударился в одном из увеселительных заведений, в приемном отделении больницы напал с ножницами на медиков. Двум врачам и охраннику удалось его обезвредить и передать прибывшим полицейским. В инциденте никто не пострадал, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Новороссийске задержали местного жителя, которого подозревают в том, что он избил и пытался душить фельдшера скорой помощи, приехавшего на вызов.