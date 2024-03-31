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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Капитализм утратил свой изначальный смысл

    Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.

    2 комментария
    Игорь Караулов Игорь Караулов Чьими агентами стали бывшие кумиры публики

    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё еще не хочет нас отпускать.

    38 комментариев
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    27 комментариев
    31 марта 2024, 14:56 • Новости дня

    В Харькове ввели графики почасового отключения электричества

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Графики почасовых отключений электроэнергии действуют в Харькове, сообщило Минэнерго Украины.

    По сообщению ведомства, энергетики в Харькове до полной стабилизации ситуации вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений из-за ненадежности системы передачи электроэнергии, передает ТАСС.

    Между тем в компании «Укрэнерго» заявили, что энергоснабжение восстановлено по всей территории Украины, однако в вечернее время возможно ограничение потребления в Одесской и Харьковской областях для бытовых потребителей, а в Кривом Роге – для промышленных.

    Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.

    30 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»

    Экс-морпех Хо: Ситуацию на Украине сможет изменить только настоящая армия НАТО

    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»
    @ Nicolas Messyasz/Pool/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тыс. человек не поможет ВСУ выиграть, ситуацию на поле боя могла бы изменить только настоящая армия НАТО, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Хо считает, что отправка 20 тыс. французских солдат плюс 40 тыс. солдат НАТО, не изменят ситуацию для Украины в лучшую сторону, этих сил недостаточно, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего военного, помочь ВСУ сможет только отправка настоящий армии альянса из пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом, по словам Хо, Россия может нанести контрудары в том числе и по целям НАТО.

    Ранее эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

    Коментарии (20)
    30 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

    «РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

    «Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

    Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.

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    30 марта 2024, 20:52 • Новости дня
    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ

    Полковник СБУ Стариков: ВСУ не могут перебрасывать резервы из-за разрушительных ударов России

    Россия ударами по энергетике Украины парализовала переброску резервов ВСУ
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Россия парализовала ВСУ из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, переброска резервов оказалась невозможной, заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков в эфире YouTube-канала «Вышка».

    Стариков заявил, что ранее якобы украинская армия могла перебрасывать войска в нужном направлении, но после последних прилетов по энергоструктуре эта задача оказалась непосильной, потому что выведено из строя питание, которое идет на железнодорожный комплекс, передает РИА «Новости».

    По его словам. Россия готовит наступление с разных сторон, у русских подтянуты резервы везде, подрывая логистику Украины и уничтожая энергетику.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины готовящимися серьезными действиями российской армии.

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    30 марта 2024, 18:01 • Новости дня
    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ с помощью дронов на берегу Днепра

    Российские разведчики рассказали, как вычисляют ВСУ на берегу Днепра
    @ Leo Correa/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российские разведчики рассказали, что следят за ВСУ на правом берегу Днепра на Херсонском направлении днем и ночью, инициатива полностью на стороне ВС России.

    Командир расчета БПЛА с позывным «Массажист» рассказал военкору RT Филиппу Прокудину, что следят за ВСУ при помощи дронов круглосуточно и в любую погоду. По его словам, украинские военные боятся лишний раз показываться из укрытий, хотя ранее вели себя очень нагло.

    Военный также отметил, что у ВСУ нет возможности закрепиться, только сдаваться.

    Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ практически прекратили попытки форсировать Днепр с целью переправиться на левый берег региона.

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    31 марта 2024, 00:53 • Новости дня
    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы

    Маск: Украина лишится доступа к Черному морю, если не приступит к переговорам

    Маск предложил Украине начать переговоры с Россией до потери Одессы
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Денис Тельманов

    Американский предприниматель Илон Маск в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России) посоветовал украинским властям начать переговоры с Россией, пока Украина не лишилась доступа к Черному морю.

    По его словам, если конфликт будет продолжаться, Киев может потерять контроль над Одессой, что отрежет Украину от Черного моря. Маск считает, что чем дольше будет длиться война, тем больше территорий отойдет России. Он предлагает начать мирные переговоры, пока не стало слишком поздно, передает RT.

    Ранее Маск призвал Украину начать мирные переговоры, заявив, что чем дольше не будет мира, тем больше людей погибнет и больше территорий будет потеряно.

    Напомним, Илон Маск согласился с мнением предпринимателя из США Дэвида Сакса о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а также может потерять Одессу и Харьков, если продолжит конфликт. Позже в Крыму Маску предложили добавить в план урегулирования конфликта на Украине полную капитуляцию Киева.


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    30 марта 2024, 21:52 • Новости дня
    Польские наемники признались в «выполнении задач» с боевиками из РДК

    Польские наемники признались в «выполнении боевых задач» с боевиками из РДК

    Tекст: Вера Басилая

    Польские наемники признались, что вместе с боевиками из Русского добровольческого корпуса (РДК, запрещен в России) «выполняют боевые задачи» на границе с Россией.

    Заявление о том, что польские наемники атакуют границы России, выложено в Telegram-канале Польского добровольческого корпуса, передает RT.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВС России поразили места сосредоточения наемников у границы Белгородской области.

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    31 марта 2024, 10:08 • Новости дня
    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину

    Глава МИД Финляндии Валтонен не исключила отправку западных войск на Украину

    В Финляндии не исключили отправку западных войск на Украину
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава МИД Финляндии Элина Валтонен в интервью Financial Times заявила, что нельзя исключать возможность отправки западных войск на Украину в будущем.

    По ее словам, Запад не хочет обсуждать этот вопрос на данном этапе, но ситуация на Украине может измениться в будущем, поэтому нельзя исключать никакие варианты, передает РИА «Новости».

    Валтонен также отметила, что Запад не знает, к чему приведет конфликт на Украине, поэтому не стоит «раскрывать все карты».

    Ранее Финляндия решила выделить 30 млн евро на закупку боеприпасов для Украины.

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    30 марта 2024, 21:41 • Новости дня
    Во Франции заявили о явном проигрыше НАТО на Украине

    Французский политик Филиппо: Запад в панике из-за явной победы России на Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Запад в тотальной панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, потому что Россия явно победила, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) указал, что все «словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике» служат прикрытием тотальной паники от осознания того, что Россия победила, передает РИА «Новости».

    Политик призвал прекратить истерику, и начать мирные переговоры, что будет единственным разумным выходом.

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

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    30 марта 2024, 17:13 • Новости дня
    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине

    Офицер Дэвис: США позорятся в конфликте на Украине, а расплачиваются ее граждане

    Американский офицер назвал позором США конфликт на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Американский подполковник в отставке Дэниел Дэвис на своем YouTube-канале заявил, что США позорятся, участвуя в конфликте на Украине, а расплачивается за это украинский народ.

    Дэвис раскритиковал призывы сенатора Линдси Грэма в Киеве «выставить больше людей на фронт». Эксперт счел аморальным толкать больше мужчин на смерть, потому что пути к победе нет, передает РИА «Новости».

    По его мнению, высокомерие Вашингтона не дает признать, что конфликт на Украине проигран. Дэвич не понимает, зачем бросать еще 60 млрд долларов в дело, которое не может быть успешным. Он считает, что США пора признать правду о том, что происходит на Украине на самом деле.

    Ранее старший научный сотрудник Центра трансатлантических отношений при Университете Джонса Хопкинса Майкл Бреннер заявил, что использование Украины для ослабления России стало большой ошибкой США, которая привела к гибели полумиллиона украинцев и физическому разрушению страны.

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    30 марта 2024, 17:27 • Новости дня
    В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen

    Эксперт Вейхерт: Шведские истребители Gripen не помогут Украине остановить наступление России

    В США сочли бесполезной передачу Украине шведских истребителей Gripen
    @ Zuma Exclusive/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Передача Украине шведских истребителей JAS 39 Gripen не изменит ход конфликта в пользу ВСУ, заявил бывший сотрудник Конгресса США Брэндон Вейхерт в статье для The National Interest.

    Вейхерт напомнил, что ранее Украине уже были переданы старые советские МиГ и готовятся к отправке американские F-16, но это не повлияло на сложное положение ВСУ на поле боя. По его мнению, Запад, посылая устаревающую технику, цепляется за «абсурдную надежду» на перелом ситуации в пользу Украины, передает РИА «Новости».

    Аналитик уверен, что ВСУ проигрывают в конфликте, а НАТО лишь «пичкает» их бесполезной техникой. По его словам, «ни F-16, ни Gripen, даже при их тандемном использовании, не остановят натиск России.

    Вейхерт не видит сценария, при котором Украина, даже с западным вооружением, сможет победить Россию и вернуть потерянные территории.

    Напомним, кабмин Швеции поручил оценить возможность передачи Киеву истребителей Gripen.

    Президент Владимир Путин заявил, что если истребители F-16 будут участвовать в конфликте на Украине, взлетая с аэродромов третьих стран, то такие аэродромы станут законной целью для российских военных.

    Коментарии (7)
    30 марта 2024, 16:56 • Новости дня
    Полковник Макгрегор: ВСУ не смогут остановить наступление России на Киев
    Полковник Макгрегор: ВСУ не смогут остановить наступление России на Киев
    @ Oleksii Chumachenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Российские войска скоро разберутся с Одессой и могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут их остановить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

    Бывший советник Пентагона заявил, что русские скоро могут пересечь реку и продвигаются все ближе к Одессе, с которой, по его словам, российские войска «скоро разберутся». По его словам, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад, и остановить ВС России в наступлении на Киев не смогут, передает РИА «Новости».

    Макгрегор счел абсурдными предложения Западу каким-то образом предотвратить продвижение российской армии. По его словам, остановить конфликт можно было еще весной, заключив соглашения, но США сделали все, чтобы катастрофа продолжалась.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России.

    Коментарии (6)
    31 марта 2024, 11:24 • Новости дня
    Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
    Франция пообещала Украине старые бронемашины VAB и ракеты Aster 30
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Французский министр вооруженных сил Себастьян Лекорню заявил, что Франция поставит Украине сотни старых бронетранспортеров VAB и ракеты Aster 30 в рамках нового пакета помощи.

    Как сообщил Лекорню в интервью газете La Tribune, ВСУ нужны французские бронированные машины переднего края (VAB), которые будут способствовать мобильности войск, передает «Интерфакс». Он добавил, что сотни старых, но еще действующих машин, которые будут поставляться в 2024 и 2025 годах помогут Украине. Министр добавил, что VAB, находящиеся на службе более 40 лет, во французской армии заменяются бронемашинами нового поколения Griffon.

    Лекорню заявил также, что Париж также поставит новую партию ракет Aster 30 для системы «земля-воздух» SAMP/T MAMBA.

    Ранее во Франции появились фейковые сообщения о наборе военных для отправки на Украину.

    Коментарии (13)
    30 марта 2024, 18:24 • Новости дня
    Взрыв произошел в многоэтажном доме под Киевом

    Неизвестный предмет взорвался в Белой Церкви под Киевом, один человек погиб

    Tекст: Вера Басилая

    В Белой Церкви Киевской области в результате взрыва неустановленного предмета в квартире многоэтажного дома погиб один человек, трое, включая ребенка, спасены, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины.

    Взрыв произошел на третьем этаже пятиэтажного жилого дома, разрушены перекрытия между вторым и пятым этажами, после чего произошло возгорание. Спасатели ликвидировали пожар, передает ТАСС.

    Во время работ из-под завалов извлекли тело одного человека. Из разрушенного дома спасли трех человек, среди них ребенок 2016 года рождения, который госпитализирован в больницу. Работы на месте происшествия продолжаются, есть вероятность разрушения конструкций дома, сообщили в ГСЧС Украины.

    Ранее в результате взрыва газа в жилом доме в Киеве разрушены четыре квартиры, еще 16 получили повреждения.

    Коментарии (11)
    31 марта 2024, 02:51 • Новости дня
    Запад в страхе из-за побед РФ на Украине – французский политик Филиппо

    Tекст: Денис Тельманов

    Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.

    «Весь нынешний ажиотаж, словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике», выплаченные миллиарды евро направлены только на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в социальной сети, передает РИА «Новости».

    Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, а НАТО, наоборот, потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации являются мирные переговоры.

    Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

    Зеленский в ноябре 2022 года предложил план достижения мира из 10 пунктов, который не учитывает позицию Москвы. В частности, он требует полного вывода российских войск с территории Украины и возвращения контроля над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит специальную военную операцию.

    Коментарии (2)
    30 марта 2024, 17:56 • Новости дня
    Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему уволили несколько советников президента

    Пресс-секретарь Зеленского объяснил, почему уволили сразу несколько советников президента

    Tекст: Кристина Цыцура

    Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоpов пояснил, что кадровые перестановки в офисе главы государства провели ради «оптимизации» штата.

    По словам Никифорова, Зеленский ожидает аналогичных усилий и от других органов власти, передает РИА «Новости» со ссылкой на РБК-Украина.

    Ранее Зеленский уволил ряд советников и помощников, включая Сергея Шефира – директора и основателя студии «Квартал-95».

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