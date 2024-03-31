Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
В Харькове ввели графики почасового отключения электричества
Графики почасовых отключений электроэнергии действуют в Харькове, сообщило Минэнерго Украины.
По сообщению ведомства, энергетики в Харькове до полной стабилизации ситуации вынуждены вернуться к применению графиков почасовых отключений из-за ненадежности системы передачи электроэнергии, передает ТАСС.
Между тем в компании «Укрэнерго» заявили, что энергоснабжение восстановлено по всей территории Украины, однако в вечернее время возможно ограничение потребления в Одесской и Харьковской областях для бытовых потребителей, а в Кривом Роге – для промышленных.
Ранее в воскресенье в Минобороны сообщили, что ВС России нанесли групповой удар по объектам энергетической инфраструктуры и газодобычи Украины.