Смерть отдельно взятой корпорации теперь ничего не значит. Самоцель капиталистической системы в том, чтобы весь фондовый рынок целиком бесконечно пух на радость бенефициарам. Поэтому система заставит ФРС напечатать деньги, а правительство США – залить госвливаниями любой кризис. Да хоть начать войну, если это позитивно повлияет на стоимость ценных бумаг.2 комментария
Депутат Рады назвала нынешнюю власть Украины неэффективной
Депутат Верховной рады Украины от партии «Европейская солидарность» Ирина Геращенко заявила на фоне отмены выборов президента в стране, что нынешняя власть не справляется со своими задачами.
Геращенко отметила, что выборы да были отменены из-за военного положения, и сейчас все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ. Однако, по ее мнению, «в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна», передает РИА «Новости».
Депутат также считает, что парламент нуждается в переформатировании, так как монобольшинства давно не существует. Массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она комментировать не стала, лишь подчеркнув, что «офис Зеленского не может руководить страной».
Геращенко уверена, что «возвращение парламенту и правительству субъектности» – это вопрос выживания страны.
Ранее представители всех фракций Верховной рады Украины подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия и в течение шести месяцев после отмены военного положения.