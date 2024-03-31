Депутат Рады назвала нынешнюю власть Украины неэффективной

Tекст: Ольга Иванова

Геращенко отметила, что выборы да были отменены из-за военного положения, и сейчас все должны сосредоточиться на поддержке ВСУ. Однако, по ее мнению, «в нынешнем состоянии власть неэффективна и непрофессиональна», передает РИА «Новости».

Депутат также считает, что парламент нуждается в переформатировании, так как монобольшинства давно не существует. Массовые кадровые перестановки в офисе Зеленского она комментировать не стала, лишь подчеркнув, что «офис Зеленского не может руководить страной».

Геращенко уверена, что «возвращение парламенту и правительству субъектности» – это вопрос выживания страны.

Ранее представители всех фракций Верховной рады Украины подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия и в течение шести месяцев после отмены военного положения.