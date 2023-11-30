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    Если ты не совсем дебил, ты понимаешь, что исключить фактор России не получится, даже если построить километровую стену. В смысле – высотой. Более того, надо уже побоку пустить свои европейские убеждения, что Россия всегда в чем-то виновата.

    0 комментариев
    Александр Тимохин Александр Тимохин У победы под Синопом была и оборотная сторона

    30 ноября исполняется 170 лет Синопскому сражению – последней яркой и крупной победе русского флота в морской войне и последнему в истории сражению парусных флотов.

    6 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Империя – это традиционный человек в пространстве большой культуры

    Противопоставить «традиционного человека» либеральному индивиду; противопоставить пространство «большой культуры» миру «порядка, основанного на правилах» – так мы обретем настоящую большую идею, настоящих союзников по всему миру, обретем настоящий смысл нашего большого пространства.

    3 комментария
    30 ноября 2023, 18:24

    В Верховной раде сочли невозможным проведение выборов во время боевых действий

    Tекст: Валерия Городецкая

    Представители всех фракций Верховной рады Украины подписали заявление о невозможности проведения выборов в стране, пока идут боевые действия и в течение шести месяцев после отмены военного положения, сообщают украинские СМИ.

    По информации издания «Страна», заявление было подписано по итогам встречи так называемого диалога Жана Моне – инструмента Европарламента, предусматривающего общение между различными политическими силами для поиска общего решения, передает ТАСС.

    Подписание этого заявления усложнит проведение через Раду решения о назначении выборов, пояснил изданию один из парламентариев, а те, кто не согласен с этим решением, смогут апеллировать к Европарламенту.

    Ранее в офисе Зеленского назвали условия для проведения президентских выборов.

    29 ноября 2023, 20:32
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    ВС России применили против ВСУ комплекс «Языковед»
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные на Херсонском направлении применили против украинской армии специальный комплекс «Языковед» на базе бронированного автомобиля «Тигр» с громкоговорителем, через который транслируются призывы сдаться в плен.

    «Работа приносит очевидные плоды, потому что есть стабильный поток военнопленных с правого берега Днепра и с левого берега Днепра», – рассказал о работе комплекса командир подразделения группировки войск «Днепр», передает РИА «Новости».

    Вещание идет на украинском и на русском языках. Приказов вещать на английском пока не поступало, но специалисты для этого есть, отметил оператор «Языковеда».

    Ранее ВС России начали обучение по сбрасыванию с БПЛА листовок с призывом ВСУ сдаться.

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    29 ноября 2023, 23:59
    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии

    Путин объяснил характер отношений Берлина с Польшей и Украиной отсутствием суверенитета у Германии

    Путин заявил об отсутствии суверенитета у Германии
    @ Михаил Климентьев/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    У Германии нет суверенитета, поэтому она согласилась с закрытием газопровода, который поставлял газ из России через Польшу, и выплатами Украине, заявил президент России Владимир Путин.

    Путин отметил, что «Польша взяла и закрыла газопровод «Ямал – Европа», Украина также «взяла и закрыла одну из систем». При этом Германия оплачивает вооружение, пенсии и зарплаты на Украине. «А немцы все это глотают, потому что у них нет – чего? Суверенитета», – приводит его слова РИА «Новости».

    Запад пытается решить проблему конкурентоспособности, используя административные манипуляции и трансграничный налог, но лишает себя дешевых российских энергоносителей, сказал он.

    По его словам, европейским странам источник дешевых энергоносителей «по политическим соображениям» перекрывают и «их союзники из Соединенных Штатов», передает ТАСС.

    Путин считает, что у ряда «руководителей правительства нет, видимо, и достаточно профессиональной подготовки», над ними «весь мир посмеивается».

    Напомним, в Германии уровень поддержки правительства достиг антирекорда.

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    29 ноября 2023, 21:57
    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие

    В НАТО отказались от предоставления Украине летального оружия в 2024 году

    НАТО отказалась предоставлять Украине летальное оружие
    @ REUTERS

    Tекст: Вера Басилая

    В заявлении министров иностранных дел стран НАТО по итогам заседания с участием главы МИД Украины Дмитрия Кулебы исключена готовность поставлять Киеву летальную военную помощь в рамках программы поддержки в 2024 году.

    По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, на этой позиции настояли в Будапеште во избежание рисков эскалации. Он отметил, что Украина борется за свою целостность, но это «не наша война», передает RT.

    Сийярто добавил, что Венгрия также настояла на том, чтобы участие стран НАТО в программе поддержки Украины было добровольным.

    В то же время министры заявили, что союзники непоколебимы в приверженности дальнейшему усилению политической и практической поддержки Украины до тех пор, пока это необходимо.

    Ранее Сийярто заявил, что Украина не будет принята в НАТО в 2024 году. При этом НАТО и Украина утвердили программу сотрудничества на 2024 году, в рамках которой альянс продолжит обучать ВСУ. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что все страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, намерены продолжать поддерживать Украину.

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    29 ноября 2023, 22:17
    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО

    Кадыров заявил об ожидании успешного завершения специальной военной операции на Украине в 2024 году

    Кадыров назвал предполагаемый срок окончания СВО
    @ Татьяна Барыбина/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил уверенность, что в 2024 году Россию ждет победа в конфликте с Украиной.

    Кадыров заявил в Telegram, что, по его мнению, «уже в 2024 году всех нас ждут хорошие новости и победа». Он рассказал, что «оснащение подразделений достаточное», к «холодам и морозам готовы», а российские силы «продвигаются пусть не гигантскими, но уверенными шагами».

    Кроме того, он считает, что сейчас «говорить о переговорах нет никакого смысла, потому что Россия в более выгодном стратегическом и экономическом положении», нужно «вернуть несколько городов», после чего «позволить» киевскому режиму «подписать бумаги о капитуляции».

    Напомним, на днях российские штурмовые части полностью заняли знаменитую южную промышленную зону («промку») Авдеевки, которую украинские части контролировали с 2014 года. Кроме того, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов сообщил, что российские войска за неделю «хорошо продвинулись» на западной окраине Клещеевки на Артемовском направлении. Также российские войска освободили Артемовское в ДНР.

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    30 ноября 2023, 14:26
    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Военный аналитик Онуфриенко: Российские силы возвращают ранее утраченные позиции на Запорожском направлении

    Онуфриенко: Россия возвращает ранее утраченные позиции на Запорожском направлении
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    На Запорожском направлении Россия постепенно возвращает территории, утраченные во время украинского «контрнаступа» летом. Возвращение позиций позволит разгрузить часть российских формирований и перебросить их на другие участки фронта, допустил в разговоре с газетой ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино.

    «На Запорожском направлении наблюдается крайне неприятная для ВСУ ситуация. Во время контрнаступления они встретили здесь мощнейшую оборону Российской армии, из-за чего продвижение стало невозможным. На этом фоне украинское руководство приняло решение о постепенном перебрасывании сил в сторону Купянска, Авдеевки и Красного Лимана», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Сейчас же ВС РФ перешли к планомерному занятию ранее утраченных позиций. На прошлой неделе мы продвинулись от Приютного в сторону Старомихайловского. В настоящее время наблюдается движение в районе Работино и Вербового. Однако говорить о нашем потенциальном наступлении тут не приходится. Уверен, что для атаки будет выбран другой участок фронта», – подчеркивает собеседник.

    «Тем не менее сложившаяся на Запорожском направлении ситуация позволит России занять здесь более выгодные позиции для дальнейшей обороны, что значительно снизит нагрузку на наших военных. Появится возможность перевести часть подразделений на другие участки фронта, где и будет развиваться наступление», – замечает он.

    «Таким образом, продвижение в районе Работино и Вербового закладывает фундамент под будущие победы российских войск. Ситуация здесь кардинальных изменений не претерпит – противнику не поможет даже замерзшее Каховское водохранилище. Перейти по нему могут лишь малые ДРГ, которые наверняка будут обнаружены и ликвидированы нашей разведкой», – резюмирует Онуфриенко.

    Ранее российские десантники нанесли артиллерийский удар по позициям ВСУ у Работино. Об этом сообщают РИА «Новости». В ходе выполнения боевых задач солдаты при помощи гаубицы 2А36 «Гиацинт-Б» поразили выявленные разведподразделения и замаскированные огневые позиции противника. В результате был уничтожен бронеавтомобиль западного производства, двигавшийся в сторону позиций ВС РФ.

    Кроме того, подразделения России, обороняющие берег Каховского водохранилища, усилили антидиверсионную подготовку, пишет РИА «Новости» в другой публикации. По словам инструктора с позывным Штурвал, в скором времени украинская армия может воспользоваться замерзшей водой и болотистыми участками местности для того, чтобы начать забрасывать сюда диверсантов.

    За последнее время на Запорожском направлении нанесено поражение живой силе 128-й горно-штурмовой, 33-й механизированной и 71-й пехотной бригад ВСУ у Каменского и Работино, накануне проинформировали в Минобороны. Общие потери противника составляют до 55 солдат убитыми и ранеными. Из техники удалось ликвидировать три бронемашины и артиллерийскую систему М777.

    Ранее подразделение Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ совместно с силами спецназа остановили колонну украинской техники в районе населенного пункта Вербовое. С помощью средств воздушной разведки были обнаружены два танка, один из которых был уничтожен залпом из ПТРК, и две бронемашины ВСУ.

    Оставшиеся солдаты противника  приняли решение о разворачивании техники в обратное направление и бегстве. В свою очередь российский расчет, метко ударивший по противнику, сменил огневую позицию для того, чтобы избежать ответа со стороны украинских солдат.

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    30 ноября 2023, 14:30
    Зеленский: Украине будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым

    Tекст: Ольга Иванова

    Киеву будет сложнее вернуть Донбасс, чем Крым, заявил президент Украины Владимир Зеленский на встрече со студентами в Николаеве.

    Выступая перед студентами, он заявил, что «территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно». По словам Зеленского, вернуть Донбасс «ментально сложнее, потому что десять лет были постоянные боевые действия», передает РИА «Новости».

    Украинский президент отметил, что партнеры придерживаются мнения о том, что невозможно вернуть Крым и очень сложно вернуть Донбасс.

    Ранее сообщалось, что власти Украины запланировали вернуть «исторические» крымско-татарские названия городам в Крыму.

    Крым стал российским регионом после состоявшегося в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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    30 ноября 2023, 12:19
    Польский генерал: Украина не сможет вернуть территории

    Бывший командующий Сухопутными войсками Польши Вальдемар Скшипчак заявил о невозможности для Украины вернуть утраченные территории

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинская армия не имеет шансов вернуть территории, утраченные в ходе конфликта с Россией, заявил бывший командующий Сухопутными войсками Польши генерал Вальдемар Скшипчак.

    «В настоящий момент шансов на освобождение (от российских войск) этих территорий нет. У Украины не будет выхода. Она должна искать решение, которое позволит ей выжить», – сказал генерал в интервью радиостанции TOK FM, передает ТАСС.

    Скшипчак также отметил, что сейчас российские войска восстановили силы и получили преимущество на поле боя, проводят массированные удары авиации, артиллерии и дронов по критической инфраструктуре Украины.

    «Россияне медленно захватывают стратегическое преимущество над украинской армией, которая, к сожалению, в этом году имела ряд неудач на поле боя», – отметил Скшипчак.

    По данным ТАСС, генерал Вальдемар Скшипчак командовал Сухопутными войсками Польши в 2006–2009 годах, в 2012 году стал заместителем министра национальной обороны.

    Ранее сообщалось, что водители с Украины начали блокировать дороги в юго-восточной части Польши в ответ на блокаду пограничных пунктов пропуска местными перевозчиками.

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    30 ноября 2023, 01:03
    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине

    Глава МИД Германии Бербок заявила об уходе Украины из «фокуса общественного мнения»

    Бербок посетовала на упадок интереса к Украине
    @ Janine Schmitz/PHOTOTHEK/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок считает «фатальным» исчезновение Украины из фокуса общественного мнения.

    На полях заседания Совета НАТО – Украина Бербок призвала продолжать помощь Украине на пути к «миру, свободе и безопасности» и приложить к этому все возможные усилия, передает РИА «Новости».

    Напомним, Бербок в Киеве заявила, что Евросоюз будет простираться «от Лиссабона до Луганска». По ее мнению, расширение Евросоюза является «геополитической необходимостью». Бербок считает, что вступление Украины в Евросоюз отвечает геополитическим интересам ЕС.

    Коментарии (12)
    30 ноября 2023, 14:43
    ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
    ВСУ потеряли за сутки под Андреевкой в ДНР до 270 военнослужащих
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская сторона за последние сутки потеряла до 270 человек на Донецком направлении, сообщило Министерство обороны России.

    На этом направлении Южная группировка отразила две атаки украинских штурмовиков 79-й десантно-штурмовой бригады у Марьинки в ДНР, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.

    У Андреевки в ДНР поражены скопления живой силы и техники 93-й механизированной бригады ВСУ. Всего за сутки на этом направлении украинская сторона потеряла до 270 человек, две боевые бронированные машины и три пикапа. У Желанного в ДНР уничтожена американская РЛС борьбы AN/TPQ-37.

    На Купянском направлении Западная группировка отразила две атаки штурмовиков 14-й и 30-й механизированных бригад ВСУ у Синьковки (Харьковская область). Украинская армия потеряла до 45 человек.

    На Краснолиманском направлении группировка «Центр» отразила атаку штурмовиков 60-й механизированной бригады ВСУ у Ямполовки (ДНР). ВСУ потеряли до 250 человек, две бронемашины.

    На Южно-Донецком направлении группировка «Восток» поразила живую силу 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой, 58-й мотопехотной бригад ВСУ у Новомихайловки, Константиновки и Новоукраинки (ДНР). Украинская сторона потеряла до 100 человек, танк, две бронемашины.

    На Запорожском направлении отражены три атаки штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой, 71-й егерской бригад ВСУ у Вербового (Запорожская область). Поражены живая сила 118-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 15-й бригады нацгвардии оперативного назначения у Работино и к северу от Новопокровки в Запорожской области. Там украинская сторона за сутки потеряла до 30 человек.

    На Херсонском направлении ВСУ потеряли до 55 человек.

    Авиация, ракетные войска, артиллерия и беспилотники ВС России поразили тыловой командный пункт 53-й механизированной бригады ВСУ и командно-наблюдательный пункт артиллерийского дивизиона 31-й механизированной бригады ВСУ у Красноармейска и Новогродовки (ДНР), две РЛС обнаружения и сопровождения воздушных целей.

    ПВО за сутки уничтожили девять украинских дронов.

    С начала СВО уничтожено: 544 самолета, 255 вертолетов, 9310 беспилотников, 442 ЗРК, 13 712 танков и других бронемашин, 1187 машин РСЗО, 7205 орудий полевой артиллерии и минометов.

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    29 ноября 2023, 23:17
    Перевозчики в Словакии решили заблокировать КПП на границе с Украиной

    Перевозчики в Словакии собрались оказать давление на Еврокомиссию блокировкой КПП на границе с Украиной

    Tекст: Антон Антонов

    Союз автомобильных перевозчиков Словакии, решивший с 1 декабря на неопределенный срок заблокировать пункт пропуска «Вышне – Немецке» на границе с Украиной, рассчитывает, что это повлияет на Еврокомиссию, сообщают СМИ.

    Союз автоперевозчиков Словакии заявил о планах членов объединения заблокировать КПП на границе с Украиной с 1 декабря в случае отсутствия прогресса в вопросе восстановления системы разрешений для украинских перевозчиков, передает RT со ссылкой на TASR.

    Перевозчики хотят таким образом поддержать главу словацкого минтранса, который на заседании Совета ЕС собирается добиваться восстановления системы разрешений для украинских автоперевозчиков, передает ТАСС со ссылкой на Словацкое телевидение.

    Министерство транспорта Словакии заявило, что уважает право перевозчиков на протест. При этом ведомство выразило надежду, что блокировка контрольно-пропускного пункта на границе с Украиной не повлияет на жизнь населения на востоке страны, передает РИА «Новости».

    В начале ноября польские перевозчики стали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной из-за льгот, которые ЕС ввел для украинских перевозчиков.

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    29 ноября 2023, 22:33
    «Укрэнерго» пожаловалась на дефицит электроэнергии на Украине

    «Укрэнерго» попросила жителей Украины экономить электроэнергию из-за дефицита

    Tекст: Антон Антонов

    В энергосистеме Украины есть дефицит электроэнергии, потреблять ее следует экономно, заявила компания «Укрэнерго».

    Как пояснила «Укрэнерго», дефицит вызван резким ростом потребления из-за похолодания и одновременным включением в сеть потребителей из пострадавших от непогоды областей, передает РИА «Новости».

    Глава «Укрэнерго» Вадим Кудрицкий сообщил, что Украина в среду привлекла аварийную помощь из Румынии Польши, чтобы покрыть дефицит электроэнергии.

    «Укрэнерго» не объявляла об угрозе отключений электричества, но подтвердила, что ситуация в энергосистеме сложилась трудная. Ранее компания уже отмечала, что полностью восстановить генерирующие мощности, пострадавшие после ударов российских войск, не смогли. Резерва генерации, который имелся год назад, сейчас нет.

    Кроме того, глава госаудитслужбы Украины Алла Басалаева сообщила, что компания «Центрэнерго» – одно из крупнейших электрогенерирующих предприятий Украины – нарушила графики ремонта энергоблоков ТЭС и сроки накопления запасов угля к осенне-зимнему периоду. В качестве примера она привела ситуацию, когда на одну из ТЭС более полугода не могли привезти необходимый трансформатор, хотя он имелся в наличии, передает ТАСС.

    Напомним, на Украине из-за непогоды без света остались более 2 тыс. населенных пунктов. Самая тяжелая ситуация наблюдается в южных регионах государства – Одесской и Николаевской областях, где снежный покров достигает полутора метров.

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    30 ноября 2023, 08:41
    Словацкие дальнобойщики решили присоединиться к протесту поляков на границе с Украиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Союз словацких автомобильных перевозчиков решил присоединиться к протесту польских коллег на границе с Украиной, сообщила радиостанция RMF FM.

    Как говорится в сообщении, Словакия не может оставить поляков одних в этой борьбе, передает РИА «Новости».

    Союз словацких перевозчиков критикует Евросоюз за отмену разрешительной системы для украинских транспортных компаний. По мнению словацких перевозчиков, «ЕС принял решение в ущерб им», и они решили «присоединиться к соседям для защиты своих интересов».

    Ранее сообщалось, что пункты пропуска в Гребенном, Дорохуске и Корчеве на границе с Украиной блокированы польскими перевозчиками.

    Напомним, в понедельник польские пограничники на сутки приостановили пропуск грузового автотранспорта через КПП «Угринов-Долгобычев» на границе с Украиной.

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    29 ноября 2023, 23:48
    Взрывы прогремели в Одессе

    Серия взрывов прогремела в Одессе

    Взрывы прогремели в Одессе
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    В Одессе и Одесской области Украины прогремели серии взрывов, также взрывы произошли в контролируемом украинскими войсками Херсоне, сообщили украинские СМИ.

    Глава назначенной Киевом администрации Херсона Роман Мрочко рассказал, что произошли «взрывы в прибрежных районах города». До этого уже поступали сообщения о взрывах в Херсоне, передает ТАСС.

    «Военкоры Русской весны» пишут, что «ударные дроны атаковали цели в Одессе и области», атака идет «со стороны моря».

    Воздушная тревога действует в Киевской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черкасской и Черниговской областях Украины, а также в удерживаемой украинскими войсками части Херсонской области.

    Напомним, накануне взрывы звучали во Львове, в Хмельницкой и Николаевской областях Украины, а также в Херсоне.

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    30 ноября 2023, 06:58
    Российские войска поразили около 50 артиллерийских расчетов ВСУ

    На Краснолиманском направлении поражены около 50 артиллерийских расчетов вооруженных сил Украины

    Tекст: Антон Антонов

    ВКС России и артиллерия поразили около 50 артиллерийских расчетов вооруженных сил Украины на Краснолиманском направлении, сообщил начальник пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    Кроме того, нанесены удары по четырем командно-наблюдательным пунктам и 14 опорным, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что отражена контратака штурмовых групп ВСУ у населенного пункта Лиман Первый в Харьковской области, передает ТАСС.

    Российские тяжелые огнеметные системы нанесли удары по укрытиям ВСУ в районе Синьковки. В полосе обороны общевойсковой армии уничтожено до 20 украинских военных, БМП-1 и БМП-2 ВСУ, САУ 2С3 «Акация» и два бронированных автомобиля украинских войск. Кроме того, российская ПВО сбила пять украинских беспилотников у Меловатки, Житловки, Залимана и Петровского.

    Накануне Минобороны России сообщило, что российская авиация сбила самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Межевое в ДНР.

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    30 ноября 2023, 14:10
    Харьковчанин рассказал о планах подорвать колонны ВС России ради лечения сына

    Харьковчанин рассказал о планах подорвать колонны техники ВС России за оплату лечения сына

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Харьковской области местный житель Роман Евтеев заявил, что согласился провести подрыв колонн российской техники по заказу СБУ в обмен на оплату украинской спецслужбой лечения его сына.

    Сын подозреваемого нуждался в срочной дорогостоящей помощи на Западе, на фигуранта вышел работник СБУ, передает ТАСС со ссылкой на допрос мужчины.

    Сотрудник спецслужбы знал о проблемах у сына, который лечится в Праге, он предложил финансовое вознаграждение за проведение диверсий с колоннами и диверсии на железнодорожных путях под Купянском, сказал Евтеев.

    Все диверсии планировалось проводить с «русской военной техникой», также необходимо было сделать видеофиксацию этих преступлений. Всего предполагалось минимум две диверсии.

    Подозреваемый хранил у себя дома лодку и пластит с детонаторами для украинских диверсантов, которые пытались пройти в Харьковскую область. Также он раскрыл тайники в лесной местности, где хранились рации и взрывчатка.

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