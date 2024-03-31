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    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
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    Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.

    32 комментария
    Джомарт Алиев Джомарт Алиев Мы разучились жить по средствам

    Кредиты – это внутренние ограничения, которые люди сами накладывают на себя. Добровольно и осознанно или же вынужденно, не вполне понимая последствия. Первое свойственно взрослым, второе больше характерно для молодежи.

    25 комментариев
    Оксана Синявская Оксана Синявская Опыт 1990-х мешает разглядеть реальные процессы в экономике

    Катастрофичность мышления, раздувающая любой риск до угрозы жизнеспособности, сама становится барьером – в том чтобы замечать возникающие риски, изучать их природу, причины возникновения, и угрозой – потому что мешает искать решения в неповторимых условиях сегодняшнего дня.

    15 комментариев
    31 марта 2024, 06:23 • Новости дня

    Для отдыха и восстановления бойцов с передовой создали подземный город в ЛНР

    Военные группировки «Юг» показали «подземный город» для бойцов с передовой

    Tекст: Денис Тельманов

    Подразделения службы тыла 2-го армейского корпуса ЮВО показали первый построенный в ЛНР «подземный город» для отдыха и восстановления бойцов с передовой.

    «Это сделано для безопасности личного состава. Возвращающиеся на восстановление с передовой бойцы могут помыться, постирать одежду, подстричься и получить четырёхразовое горячее питание», – передает РИА «Новости».

    «Город» оснащен прицепными полевыми кухнями, на которых непосредственно осуществляется приготовление горячей пищи, протяженный переход из горячего цеха в столовые для рядового и командного состава укорашен детскими рисунками, присланными на фронт.

    «Особенность комплекса в том, что данный объект непосредственно находится под землей. Приготовление пищи осуществляется тоже под землей, есть разделение по цехам. Ну и, самое главное, это первый подземный объект на территории ЛНР. Чтобы запуститься", нам потребовалось полтора месяца, а сейчас мы продолжаем совершенствовать материальную базу. Ведь совершенству нет предела", - рассказал начальник службы продовольственного снабжения с позывным "Волга", показывая журналистам горячий цех.

    30 марта 2024, 10:58 • Новости дня
    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Tagesspiegel: Глава МИД Германии Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»

    Бербок сделала резкое заявление «о конфликте с Россией»
    @ Andreas Gora/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Германии Анналена Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт», пишет издание Tagesspiegel.

    По данным агентства, Бербок отметила: в случае, если «президент России победит, безопасность в Европе и международный порядок окажутся под угрозой», передает РИА «Новости».

    При этом, по информации издания, она выступила против отправки европейских войск на Украину.

    Отмечается, что пользователи Сети тут же раскритиковали заявления Бербок, напомнив, что Запад сам сорвал переговоры по Украине.

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    30 марта 2024, 12:30 • Новости дня
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    В Кремле отреагировали на слова Зеленского о переговорах с учетом границ 2022 года
    @ Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Представителям Украины придется считаться с тем, что геополитическая реальность с начала спецоперации поменялась, границы между государствами изменились, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, Киеву нужно считаться с тем, что в России появились четыре новых субъекта. Это новая реальность,  которую нельзя не учитывать, передает РИА «Новости».

    Ранее Зеленский заявил в интервью CBS News, что Украина готова начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

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    30 марта 2024, 15:57 • Новости дня
    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    Минобороны: Ракеты «Искандер» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области

    «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Вера Басилая

    Минобороны России опубликовало кадры уничтожения района восстановления боеспособности подразделений 32-й механизированной бригады ВСУ двумя ракетами оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер».

    Минобороны опубликовало кадры поражения объектов, на которых видно, как ракеты «Искандер» точно поражают цели. Из видео следует, что разведывательным беспилотником группировки войск «Запад» в ходе ведения разведки был обнаружен лесной массив на территории Харьковской области, где находились личный состав и военная техника украинских националистов.

    Координаты цели были переданы оператору разведывательного дрона на пункт боевого управления, после чего по объекту был незамедлительно нанесен ракетный удар. В результате – район восстановления боеспособности ВСУ был полностью уничтожен.

    Ранее Минобороны сообщило, что ВС России за неделю нанесли 57 высокоточных ударов по объектам ВСУ.

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    30 марта 2024, 13:02 • Новости дня
    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины
    Военные эксперты объяснили масштабные удары России по энергообъектам Украины
    @ Клипиницер Борис/Фотохроника ТАСС

    Tекст: Андрей Резчиков

    Удары России по Каневской и Днестровской ГЭС не приведут к экологической катастрофе, уничтожаются машинные залы, а сама плотина остается нетронутой, объяснили газете ВЗГЛЯД военные эксперты. Ранее Зеленский подтвердил удар по двум украинским ГЭС и заявил, что Россия якобы пытается устроить экологическую катастрофу.

    «Россия наносит удары по машинным залам украинских ГЭС, мы не трогаем саму плотину. А это означает, что никакой экологической катастрофы не будет, плотина остается на месте», – подчеркнул Константин Сивков, вице-президент Российской академии ракетных и артиллерийских наук.

    «Удары по энергетическим объектам лишают Украину возможностей по восстановлению поврежденной боевой техники. Поэтому это снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий», – подчеркнул специалист.

    По оценке эксперта, удары по энергообъектам Украины, которые наносятся в марте, «действительно были масштабными». «Эти удары наносятся в контексте зачистки систем противовоздушной обороны и перехода к применению новых типов более мощных боеприпасов. Все это говорит о том, что Россия готовится к более серьезным действиям», – добавил спикер.

    «Мы выбиваем только те помещения ГЭС, которые занимаются генерацией, по плотинам удары не наносятся. Зеленский пытается играть на публику. Ранее он говорил, что Россия якобы сама обстреливает Запорожскую АЭС», – добавляет военный эксперт Алексей Леонков.

    По его словам, удары наносятся по той генерации, которая обеспечивает работу производственных мощностей и логистического транспорта – железной дороги. «На Западе Украины было создано несколько предприятий по выпуску военной техники для нужд ВСУ. Поэтому когда мы разрушаем энергетическую инфраструктуру и военные заводы, мы лишаем Украину возможности сопротивляться», – пояснил спикер.

    Он отметил, что ранее благодаря ударам по энергообъектам Украины была сорвана попытка контрнаступления ВСУ летом прошлого года, противник не смог дойти даже до передней линии обороны. Однако за счет помощи Запада были созданы новые энергетические мощности. «Сейчас Украина снова планирует наступление, но мы же не будем ждать, пока ВСУ подготовятся. Мы заранее лишаем противника возможности создавать угрозы на линии боевого соприкосновения», – подчеркнул Леонков.

    В условиях нынешнего экономического кризиса в Европе и США восстановить энергетическую инфраструктуру Украины «будет очень проблематично». «Когда мы освободим эти территории, то сможем восстановить эти объекты, у нас все для этого есть», – уверен эксперт.

    Что касается слов Зеленского об угрозах Молдавии со стороны России, то Леонков подчеркивает, что в Киеве неоднократно заявляли об этом и ранее. «Зеленский часто говорит, что российская армия не остановится, пойдет на Европу. Это обычный пропагандистский треп, запугивание несознательных европейцев», – отметил спикер.

    Ранее Зеленский назвал Каневскую и Днестровскую ГЭС «осознанными целями» российских ударов. По его словам, Россия якобы пытается повторить экологическую катастрофу, которая произошла в Херсонской области. «Сейчас под угрозой не только Украина, но и Молдова, – заявил Зеленский. – Вода не остановится перед пограничными столбами, как не остановится и российская война, если вместе и вовремя не остановить ее в Украине».

    По всей видимости, имеется в виду затопление значительных территорий Херсонской области после разрушения плотины Каховской ГЭС в 2023 году после ударов ВСУ. При этом Киев отрицал свою ответственность за экологическую катастрофу.

    В марте Россия возобновила ракетные удары по энергетическим объектам противника. На прошлой неделе целью стала ДнепроГЭС, которую называют важнейшим объектом энергетической системы Украины. Были повреждены машинные залы, а плотина осталась не тронутой.

    На прошлой неделе минэнерго Украины сообщило, что энергосистема страны подверглась самой масштабной атаке за последнее время. Страна потеряла около 20% регулирующих мощностей из-за повреждений на Днепровской ГЭС, расположенной в подконтрольном ВСУ городе Запорожье. Местные энергетики ожидают, что из-за сильных повреждений энергосистемы на Украине к лету может возникнуть дефицит электроэнергии.

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    30 марта 2024, 11:12 • Новости дня
    В МИД отреагировали на слова Зеленского о переговорах без учета границ 1991 года

    Спикер МИД Захарова заявила, что Зеленский сказал о переговорах без учета границ 1991 года из-за нервов

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский начал нервничать и говорить о возможности переговоров без учета границ с Россией 1991 года, выразила мнение спикер МИД Мария Захарова.

    По ее словам, подобная риторика от него прозвучала из-за того, что он нервничает. Она саркастически отметила, что у Зеленского на носу «выборы» или «не выборы», передает РИА «Новости».

    Ранее президент Украины заявил, что готов начать мирные переговоры с Россией без выхода на границы 1991 года в случае возврата к рубежам 2022 года.

    Коментарии (33)
    30 марта 2024, 16:30 • Новости дня
    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»

    Захарова посоветовала Бербок купить карту и учебник истории после слов о втягивании в войну НАТО

    Захарова посоветовала Бербок купить карту, чтобы «не говорила чуши»
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова после слов главы МИД Германии Анналены Бербок о «втягивании Путиным НАТО в войну» посоветовала купить германскому министру карту и учебник истории, напомнив о расширении альянса.

    Захарова усомнилась, в курсе ли Бербок, что не российские базы окружили страны НАТО,  а наоборот – альянс расширялся на восток по периметру России, передает РИА «Новости».

    «Купите Анналене карту, учебник истории и жвачку, чтобы меньше говорила подобной чуши», – сказала дипломат.

    Ранее Бербок в интервью газетам медиагруппы Funke заявила о якобы нежелании президента России Владимира Путина вступать в переговоры и стремлении «втянуть НАТО в конфликт».

    Коментарии (27)
    30 марта 2024, 09:31 • Новости дня
    Шойгу велел привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам ОПК на Алтае

    Глава Минобороны Шойгу поручил привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам на Алтае

    Шойгу велел привлечь к ответственности виновных в срыве сроков по объектам ОПК на Алтае
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Александра Юдина

    Глава Минобороны Сергей Шойгу потребовал привлечь к ответственности организации, по чьей вине возникли задержки в строительстве новых объектов оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Алтайском крае, сообщили в оборонном ведомстве.

    В Telegram-канале Минобороны указано, что министр в кратчайшие сроки потребовал привлечь к ответственности виновных, из-за кого оказались сорваны сроки строительства новых объектов.

    По его словам, на предприятиях ОПК идет крупная реконструкция, на это выделены средства, для предприятий закуплено необходимое для проведения технического перевооружения оборудование.

    При этом Шойгу отметил, что алтайские предприятия ОПК в целом выполняют и перевыполняют программу этого года. В частности, министр сообщил, что на Алтае работают над модернизацией производства боеприпасов по всем направлениям изготовления вооружения – военная техника, необходимые компоненты для снаряжения боеприпасов для реактивной и ствольной артиллерии, а также для авиационных боеприпасов.

    По словам Шойгу, алтайское предприятие увеличило объем выпуска компонентов для снаряжения боеприпасов втрое по сравнению с прошлым годом.

    Как отметили в руководстве предприятия, на предприятии начали масштабное строительство нового комплекса объектов производства и хранения продукции.

    Кроме того, Шойгу поручил ускорить темпы строительства новых производственных площадей, заметив, что проектное бюро нужно подгонять, чтобы оно работало быстрее.

    В заключение глава Минобороны призвал работников оборонного предприятия «пахать в три смены» для выполнения гособоронзаказа. Министр отметил, что для большей производительности из федерального бюджета были выделены «огромные деньги».

    «У вас на такое количество станков, тут их больше 30 стоит, три наладчика. Что вы тут налаживаете? Вы должны пахать в три смены», – сказал Шойгу.


    Коментарии (47)
    30 марта 2024, 18:46 • Новости дня
    МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие

    Захарова: Россия не может смотреть, как санкции СБ ООН превращаются в неизбирательное орудие

    МИД: Россия не может смотреть, как санкции ООН превращают в неизбирательное орудие
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    США и другие западные страны вложились в мониторинговый инструмент и надеялись с его помощью и дальше решать свои собственные геополитические задачи антипхеньянской направленности, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Захарова в своем комментарии в отношении ожесточенной реакции Запада на ветирование Россией проекта резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР отметила, что Россия не может спокойно смотреть, когда санкции превращаются в неизбирательное орудие наказания тех или иных государств.

    По ее словам, бесконечные санкции бесполезны для достижения целей, но приводят к финансово-экономической блокаде целого государства с негативными последствиями для населения.

    Официальный представитель МИД России заявила, что целью экспертов, которых нельзя назвать независимыми и беспристрастными, являлась компрометация Пхеньяна и дискредитация друзей КНДР. По словам Захаровой, экспертные запросы были проработаны Россией, и можно сказать, что большая часть не имела под собой достаточно веских оснований.

    Дипломат подчеркнула, что история с группой экспертов по КНДР поможет ООН «избавиться от зависимости от своих американских кураторов».

    Ранее Россия заветировала в СБ ООН проект резолюции о продлении мандата группы санкционных экспертов по КНДР, чем вызвала ожесточенную реакцию США и некоторых других западных стран.

    Коментарии (22)
    30 марта 2024, 17:48 • Новости дня
    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»

    Экс-морпех Хо: Ситуацию на Украине сможет изменить только настоящая армия НАТО

    Бывший морпех США назвал условие для «победы Украины»
    @ Nicolas Messyasz/Pool/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Отправка на Украину французских военных даже численностью в 20 тыс. человек не поможет ВСУ выиграть, ситуацию на поле боя могла бы изменить только настоящая армия НАТО, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хо в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.

    Хо считает, что отправка 20 тыс. французских солдат плюс 40 тыс. солдат НАТО, не изменят ситуацию для Украины в лучшую сторону, этих сил недостаточно, передает РИА «Новости».

    По мнению бывшего военного, помочь ВСУ сможет только отправка настоящий армии альянса из пяти основных бронетанковых и механизированных подразделений при поддержке авиации, ракетных войск и ВМС. При этом, по словам Хо, Россия может нанести контрудары в том числе и по целям НАТО.

    Ранее эксперты Бундестага (парламента Германии) в своем докладе пришли к выводу, что возможный удар России по войскам одной из стран НАТО, например, Франции, на территории Украины не станет основанием для применения статьи 5 Устава альянса о коллективной обороне.

    Президент Франции Эммануэль Макрон ранее допускал возможность отправки европейских войск на Украину. Кроме того, он не исключил, что Франции «в какой-то момент придется проводить наземные операции» с целью «противостояния русским силам».

    Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.

    Коментарии (19)
    30 марта 2024, 19:17 • Новости дня
    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово

    «РВ»: Российские войска уничтожили «Ураганом» мост снабжения ВСУ в Курахово

    ВС России «Ураганом» уничтожили мост снабжения ВСУ в Курахово
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Военкоры сообщили об уничтожении российскими войсками расчетом БМ-27 «Ураган» моста в Курахово, по которому поступало снабжение для ВСУ.

    «Ураган» при корректировке с БПЛА нанес удар по железнодорожному мосту в Курахово, которое находится под контролем Украины. По нему украинские боевики перевозят боеприпасы на позиции, передает Ura.ru  со ссылкой на Telegram-канал «Операция Z: Военкоры русской весны»

    Ранее «Искандеры» уничтожили район восстановления ВСУ в Харьковской области.

    Коментарии (30)
    30 марта 2024, 12:47 • Новости дня
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    На лице Зеленского заметили ухмылку при вопросе о причастности к атаке на «Крокус»
    @ CBS News/YouTube

    Tекст: Александра Юдина

    На лице президента Украины Владимира Зеленского на миг промелькнула ухмылка, когда журналист CBS News задал ему вопрос о причастности Киева к теракту в «Крокус Сити Холле».

    После вопроса Зеленский хмыкнул и сказал: «Что ж, давайте поговорим об этом. Давайте разберемся, передает РИА «Новости».

    При этом разговоре он перестал выглядеть обеспокоенным и серьезным, нежели пока рассказывал о положении дел в стране.


    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (26)
    30 марта 2024, 10:44 • Новости дня
    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения у семей погибших в «Крокус Сити Холла»

    Мать главаря террористов Фаридуни со слезами на глазах извинилась за сына
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Мать главаря напавших на «Крокус Сити Холл» террористов Шамсидина Фаридуни со слезами на глазах принесла извинения от своей семьи близким пострадавших и близких в теракте.

    В Telegram-канале агентства Ruptly опубликовано видеозапись, на которой мать Шамсидина Фаридуни Муассар Заргарова в слезах просит прощения от имени своей семьи.

    По ее словам, женщина не понимает, зачем ее сын совершил этот поступок.

    Также женщина призвала своего сына рассказать, кто его во все это «втянул».

    Ранее источник в правоохранительных органах сообщил, что исполнители теракта в «Крокус Сити Холле» могли находиться под действием психотропных веществ. Все они находятся под арестом.

    Жертвами теракта в «Крокус Сити Холле» стали 143 человека, 360 пострадали, 205 из них получили помощь амбулаторно.

    Коментарии (37)
    30 марта 2024, 09:16 • Новости дня
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    Обнаружен предполагаемый криптокошелек для спонсоров теракта в «Крокусе»
    @ Petrov Sergey/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Корреспонденты заявили о возможном обнаружении криптокошелька, через который исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле» могли перечислять средства.

    Так, в связанном с террористической организацией «Исламское государство» (запрещено в России) Telegram-канале был найден связанный с кошельком номер телефона, передает РИА «Новости».

    По данным журналистов, в день теракта с этого номера была переведена террористам сумма, в два раза меньше, чем была им обещана.

    При этом отмечается, что обнаруженный номер телефона, привязанный к криптокошельку, также связан с организацией «Голос Хорасана», принадлежащий афганскому крылу ИГ*.

    Известно также, что администратор Telegram-канала с ником Mavlavi_56, администрировал и другие ресурсы ИГ*.

    Кроме того, по данным агентства, в Telegram-канале, который собирал средства для теракта, до этого фигурировала банковская карта, выпущенная в США.

    Ранее Следственный комитет выяснил, что обвиняемые в теракте после преступления поехали к границе с Украиной, чтобы забрать в Киеве обещанное им вознаграждение.

    Газета ВЗГЛЯД писала, как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе».

    Коментарии (11)
    30 марта 2024, 07:58 • Новости дня
    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией

    Евросоюз не разрешил Southwind Airlines летать через свою территорию из-за связей турецкой авиакомпании с Россией

    ЕС запретил турецкой авиакомпании летать через Европу из-за связей с Россией
    @ Frank Duenzl/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    ЕС обвинил турецкую авиакомпанию Southwind Airlines в связях с Россией и отказал ей в разрешении на полеты через свою территорию, сообщили СМИ.

    Руководство ЕС в четверг сообщило странам объединения, что соответствующее решение вступило в силу немедленно на основании санкционного регламента 2014 года. Как пишет Turizm Guncel, Southwind Airlines намеревалась совершать рейсы в Берлин, Дюссельдорф, Франкфурт, Гамбург, Мюнхен и Штутгарт, а также греческий Ираклион. Также Southwind Airlines не сможет летать в швейцарский Цюрих, передает ТАСС.

    Напомним, власти Турции создали авиакомпанию Southwind для перевозок жителей России на курорты страны в апреле 2022 года. В конце 2023 года польские власти обвинили компанию в причастности к «организации спланированного наплыва беженцев» через Россию и Белоруссию в Европу.

    Коментарии (5)
    30 марта 2024, 15:06 • Новости дня
    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

    Координатор подполья Лебедев: ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области

    ВС России нанесли удары по аэродрому и военной части ВСУ в Николаевской области
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные нанесли удары по военной части ВСУ и Мартыновскому аэродрому в Николаевской области Украины, уничтожена военная техника НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    По его словам, первый удар был нанесен по аэродрому в 13.50, тогда же наблюдалась активность авиации, а именно, взлетал и садился самолет, передает РИА «Новости».

    Второй удар был нанесен в 12.20 по военной части в районе Бугских высот под Вознесенском, где случились три прилета.

    По данным подпольщика Лебедева, пострадал личный состав, уничтожена тяжелая техника, по некоторым данным, западные образцы.

    Ранее «Гиацинты» поразили ВСУ в приграничном с Белгородской областью районе.

    Коментарии (11)
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    Украина задумалась о мирном урегулировании на условиях России

    В Кремле заявили, что для участия в мирных переговорах с Москвой Киеву придется считаться с новой геополитической реальностью – в России появились четыре новых региона. Зеленский готов начать диалог, если Украина выйдет на границы 2022 года. Ранее на Украине говорили, что сядут за стол переговоров только с учетом выхода на границы 1991 года. Почему позиция Киева меняется и при каких условиях должны начаться переговоры о мирном урегулировании на Украине? Подробности

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    Передача Украине истребителей F-16 способна расширить географию СВО

    Россия считает законной целью аэродромы, с которых будут взлетать переданные ВСУ F-16. Об этом заявил Владимир Путин. Кроме самой Украины, эти самолеты могут оказаться на территории Польши и Румынии. Эксперты также не исключают варианта использования инфраструктуры Молдавии, которая не является членом НАТО, что позволит альянсу напрямую не сталкиваться с Россией. Подробности

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    Зеленский дразнит украинцев новой фантазией

    «Бум рождаемости после войны» предсказывает Украине Владимир Зеленский. Почему глава киевского режима внезапно озаботился проблемой воспроизводства населения, как сегодня обстоят дела с украинской демографией – и почему в реальности план Зеленского по деторождению скорее анекдотичен? Подробности

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    Как будут искать организаторов и заказчиков теракта в «Крокусе»

    Владимир Путин заслушал доклады спецслужб и правоохранительных органов о ходе расследования теракта в «Крокус Сити Холле» и поставил перед силовиками целый ряд вопросов. Какие именно зацепки помогут определить, кто стоит за террористической акцией устрашения в столице России? Подробности

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    • Макрону опять дали пинка в Африке

      Вслед за Мали, Буркина-Фасо и Нигером французов «попросили на выход» в еще одной западноафриканской стране – Сенегале. Она тоже входила в ЭКОВАС, ориентировалась на Париж, имела важное значения для французского колониального проекта, но к власти в Сенегале сенсационно пришел Бассиру Диомайе Фай и теперь там многое изменится.

    • «Пора поговорить о падении Киева»

      «Настало время поговорить о падении Киева» – гласит заголовок The Times, главной газеты Британии и верного рупора Украины. С чего вдруг британцев настигло такое озарение? И что они предлагают делать?

    • О каком теракте США предупредили Россию

      США не предоставили России полной информации о подготовке теракта в «Крокусе», опасаясь засветить свои источники и методы работы, пишет The New York Times, одна из главных газет Америки. Это что, попытка извиниться?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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    • Раскрыта маска, за которой скрывался Зеленский

      Следственный комитет обнаружил прямую связь террористов, напавших на «Крокус Сити Холл», с украинскими националистами. На этот счет, как сообщает СК, получены непосредственные доказательства – «в результате работы с задержанными террористами, исследования изъятых у них технических устройств, анализа сведений о финансовых операциях».

    • Нигер изгоняет со своей территории американских военных

    • Россия лишает англичан любимого национального блюда

      Президент подписал закон о денонсации соглашения с Великобританией о вылове британскими рыбаками рыбы в исключительной российской экономической зоне. В Британии уже звучат опасения о том, что в итоге жители страны будут ограничены в возможностях и дальше покупать часть своих излюбленных рыбных блюд.

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