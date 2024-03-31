Tекст: Денис Тельманов

«Весь нынешний ажиотаж, словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике», выплаченные миллиарды евро направлены только на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в социальной сети, передает РИА «Новости».



Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, а НАТО, наоборот, потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации являются мирные переговоры.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.

Зеленский в ноябре 2022 года предложил план достижения мира из 10 пунктов, который не учитывает позицию Москвы. В частности, он требует полного вывода российских войск с территории Украины и возвращения контроля над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит специальную военную операцию.