Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.29 комментариев
Запад в страхе из-за побед РФ на Украине – французский политик Филиппо
Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что западное сообщество находится в страхе из-за успехов России в конфликте на Украине.
«Весь нынешний ажиотаж, словесная перепалка, поставки оружия, бред о «военной экономике», выплаченные миллиарды евро направлены только на то, чтобы замаскировать тотальную панику в системе», – написал политик в социальной сети, передает РИА «Новости».
Филиппо уверен, что Россия уже одержала победу на Украине, а НАТО, наоборот, потерпело поражение. По его мнению, единственным разумным выходом из сложившейся ситуации являются мирные переговоры.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры с Россией по урегулированию конфликта могли бы пройти между первой и второй встречами на высшем уровне по «формуле мира» украинского президента Владимира Зеленского.
Зеленский в ноябре 2022 года предложил план достижения мира из 10 пунктов, который не учитывает позицию Москвы. В частности, он требует полного вывода российских войск с территории Украины и возвращения контроля над «исключительной экономической зоной» в Азовском и Черном морях.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что заявления Киева о мирном урегулировании не учитывают существующих реалий. Москва не видит прогресса в мирном процессе и продолжит специальную военную операцию.