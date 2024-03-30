Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.26 комментариев
Во Франции заявили о явном проигрыше НАТО на Украине
Французский политик Филиппо: Запад в панике из-за явной победы России на Украине
Запад в тотальной панике из-за осознания поражения в конфликте на Украине, потому что Россия явно победила, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
Филиппо в соцсети X(бывший Twitter, заблокирован в России) указал, что все «словесные ажиотажи, поставки оружия, бредни о «военной экономике» служат прикрытием тотальной паники от осознания того, что Россия победила, передает РИА «Новости».
Политик призвал прекратить истерику, и начать мирные переговоры, что будет единственным разумным выходом.
Бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор считает, что ВСУ не смогут остановить российские войска, и Украина уже проиграла.