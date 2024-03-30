Пугачёва и ряд других былых кумиров не хотят платить по счетам прошлого. Но если уж считать их чьими-то агентами, то, наверное, можно назвать их агентами прошлого, которое изжило себя, но всё ещё не хочет нас отпускать.19 комментариев
Полковник Макгрегор: ВСУ не смогут остановить наступление России на Киев
Российские войска скоро разберутся с Одессой и могут дойти до Киева, если это потребуется, и ВСУ не смогут их остановить, заявил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.
Бывший советник Пентагона заявил, что русские скоро могут пересечь реку и продвигаются все ближе к Одессе, с которой, по его словам, российские войска «скоро разберутся». По его словам, украинские войска фактически потерпели поражение в конфликте несколько месяцев назад, и остановить ВС России в наступлении на Киев не смогут, передает РИА «Новости».
Макгрегор счел абсурдными предложения Западу каким-то образом предотвратить продвижение российской армии. По его словам, остановить конфликт можно было еще весной, заключив соглашения, но США сделали все, чтобы катастрофа продолжалась.
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